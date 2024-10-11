Общество 11.10.2024 в 10:08
Власти Бурятии назвали новый срок запуска третьего моста через Уду
Сейчас объект готов примерно на 60%
Текст: Андрей Константинов
Евгений Луковников, недавно вновь назначенный зампредом правительства Бурятии, посетил стройку третьего моста через Уду в Улан-Удэ. По словам чиновника, на сегодня объект готов примерно на 60 процентов. Основные затратные работы и по времени, и по финансам, практически выполнены.
По словам чиновника, строительно-монтажные работы идут по графику, рабочими кадрами и материалами подрядчик укомплектован.
Напомним, строительство третьего моста через Уду, который уже получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально стоимость объекта оценивалась в 7,5 млрд рублей, его планировали сдать в 2024 году. Однако летом этого года глава Бурятии сообщил, что «график финансирования строительства моста продлен на два года».
Как уже сообщалось ранее, длина моста составит 202 метра, ширина - 26 метров. Там будет четыре полосы для движения.
Фото: правительство Бурятии
«Остается основное - это пройти под железной дорогой, то есть тоннелем, сформировать его, и основные объекты, которые входят в транспортный переход, будут завершены. Это не просто мост, а большое количество инженерных сооружений, включая мост, тоннель, два путепровода, пешеходный мост, развязки. То есть, строя один объект, мы получаем хорошую реконструкцию транспортной системы, которая будет связывать два района Улан-Удэ», - рассказал зампред.
По словам чиновника, строительно-монтажные работы идут по графику, рабочими кадрами и материалами подрядчик укомплектован.
«Важно, что на прошлой неделе подрядчик - организация «Хотьковский мост» - закрыл задолженность перед работниками по зарплате. Этот вопрос мы держим на особом контроле. Также «Хотьковский мост» взял на себя обязательство закончить работу за счет собственных средств, не дожидаясь доведения федерального финансирования. Планируем завершить большую стройку в 2026 году и запустим мост в 4-м квартале 2026 года», - заверил Евгений Луковников.
Зампред также добавил, что на данный момент общая стоимость строительства моста составляет порядка 9 миллиардов рублей.
Напомним, строительство третьего моста через Уду, который уже получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально стоимость объекта оценивалась в 7,5 млрд рублей, его планировали сдать в 2024 году. Однако летом этого года глава Бурятии сообщил, что «график финансирования строительства моста продлен на два года».
«По понятным причинам средства перенесены. Понятные причины – это не подрядчики, это источники финансирования. Поэтому есть сдвижка в связи с растяжкой финансирования данного проекта в целом», - рассказал Алексей Цыденов, выступая на сессии перед депутатами Хурала.
Как уже сообщалось ранее, длина моста составит 202 метра, ширина - 26 метров. Там будет четыре полосы для движения.
Фото: правительство Бурятии
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