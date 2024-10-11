Власти Бурятии назвали новый срок запуска третьего моста через Уду

«Остается основное - это пройти под железной дорогой, то есть тоннелем, сформировать его, и основные объекты, которые входят в транспортный переход, будут завершены. Это не просто мост, а большое количество инженерных сооружений, включая мост, тоннель, два путепровода, пешеходный мост, развязки. То есть, строя один объект, мы получаем хорошую реконструкцию транспортной системы, которая будет связывать два района Улан-Удэ», - рассказал зампред.





«Важно, что на прошлой неделе подрядчик - организация «Хотьковский мост» - закрыл задолженность перед работниками по зарплате. Этот вопрос мы держим на особом контроле. Также «Хотьковский мост» взял на себя обязательство закончить работу за счет собственных средств, не дожидаясь доведения федерального финансирования. Планируем завершить большую стройку в 2026 году и запустим мост в 4-м квартале 2026 года», - заверил Евгений Луковников.







Зампред также добавил, что на данный момент общая стоимость строительства моста составляет порядка 9 миллиардов рублей.





«По понятным причинам средства перенесены. Понятные причины – это не подрядчики, это источники финансирования. Поэтому есть сдвижка в связи с растяжкой финансирования данного проекта в целом», - рассказал Алексей Цыденов, выступая на сессии перед депутатами Хурала.



