Под железнодорожным путепроводом в Улан-Удэ заменили освещение

В районе Элеватора в Улан-Удэ заменили старые светильники на светодиодные. 39 современных фонарей сотрудники МБУ «Горсвет» установили вдоль проезжей части под железнодорожным путепроводом.

- Дорога при свете новых фонарей стала более освещённой. При этом оборудование стало экономичнее с точки зрения потребления электроэнергии. Светильники просты в обслуживании, у них высокая степень защиты от пыли и влаги, что увеличивает срок службы. Работы идут в рамках комплексного ремонта автомобильной развязки ул. Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября, - прокомментировали в МБУ «Горсвет».

Фото: МБУ «Горсвет»