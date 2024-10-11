Общество 11.10.2024 в 10:08

Под железнодорожным путепроводом в Улан-Удэ заменили освещение

Освещать путь автомобилистам будут 39 светильников
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Текст: Елена Кокорина
Под железнодорожным путепроводом в Улан-Удэ заменили освещение

В районе Элеватора в Улан-Удэ заменили старые светильники на светодиодные. 39 современных фонарей сотрудники МБУ «Горсвет» установили вдоль проезжей части под железнодорожным путепроводом.

- Дорога при свете новых фонарей стала более освещённой. При этом оборудование стало экономичнее с точки зрения потребления электроэнергии. Светильники просты в обслуживании, у них высокая степень защиты от пыли и влаги, что увеличивает срок службы. Работы идут в рамках комплексного ремонта автомобильной развязки ул. Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября, - прокомментировали в МБУ «Горсвет».

Фото: МБУ «Горсвет»

 

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