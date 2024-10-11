Общество 11.10.2024 в 10:27

12 школьников из Бурятии стали учениками одной лучших школ страны

Они будут учиться в физико-математической школе в Новосибирске
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Текст: Служба информации "Номер один"
12 школьников из Бурятии стали учениками одной лучших школ страны

12 школьников из Бурятии стали учениками одной лучших школ страны. Они будут учиться в физико-математической школе в Новосибирске.

Физико-математическая школа-интернат в Новосибирске (СУНЦ НГУ) – это специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета. Там учатся талантливые дети, проявляющие способности и интерес к естественным наукам из всех регионов России и других стран.

Учеба в новосибирской ФМШ дает возможность детям продолжить школьное обучение с погружением в науку и современные технологии. Обучение и проживание в СУНЦ НГУ полностью бесплатное.

- По итогам приемной кампании этого года новыми учениками новосибирской ФМШ стали 12 старшеклассников из школ Бурятии. Школьники приехали как из крупных городов (Улан-Удэ, Кяхта), так и небольших поселений (пгт Усть-Баргузин), - сообщили в пресс-службу СУНЦ НГУ.

Всего в этом учебном году в новосибирскую физматшколу зачислены 345 учеников из 41 региона России, а также из Казахстана. 

- Поступить в СУНЦ НГУ можно несколькими способами. Одни ребята становятся учениками этой школы благодаря победам на заключительных этапах уровневых олимпиад. Другие сначала проходят обучение на Летней смене олимпиадной подготовки. Большинство поступает через Летнюю школу — трехнедельную подготовку, после которой необходимо успешно сдать вступительные экзамены, - отметили в СУНЦ НГУ.

Справка:

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета не первый год входит в топ лучших школ страны. Так, в 2024 году в рейтинге российских школ, составленным агентством RAEX, по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, школа заняла 4 место.

 

Фото: loon.site

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