В центре Улан-Удэ автобусы будут ходить по новой схеме

В выходные в центре Улан-Удэ изменятся схемы движения общественного транспорта. С 12 часов ночи 12 октября до 5.30 утра 14 октября на участке дороги по ул. Советской, на пересечении с ул. Смолина, будет проводиться ремонт ливневой канализации.

- Из-за этого часть автобусных маршрутов временно изменит свой путь. Движение муниципальных автобусов № 3, 3А и 37 в сторону ул. Свободы будет организовано через улицы Ленина –Сухэ-Батора - Смолина –Профсоюзная –Шмидта - Советская –Свободы, и далее по утвержденным схемам. Движение маршрутов № 2, 2А, 3 (частный), 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97 и 97К в сторону ул. Свободы будет организовано через улицы Смолина –Профсоюзная –Шмидта – Советская, и далее по утвержденным схемам, - рассказали в Комитете по транспорту.

В обратном направлении движение автобусов не изменится. Горожан просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.

Фото: мэрия города