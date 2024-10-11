Общество 11.10.2024 в 10:49

В Улан-Удэ начали ремонтировать трамвайные пути по улице Бабушкина

Будут заменены 250 метров деревянных шпал на железобетонные
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начали ремонтировать трамвайные пути по улице Бабушкина

В Улан-Удэ начали капитальный ремонт трамвайных путей по улице Бабушкина. Будут заменены 250 метров деревянных шпал на железобетонные. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- Мы приступили к ремонту путей от переезда с ул. Терешковой до остановки «Геологическая». Этот участок давно уже требует обновления. Ремонта здесь не было с 1975 года. Заменим 250 метров. Вместо деревянных шпал, уложим железобетонные, - сказал Игорь Шутенков.

Так как ремонт будет проходить в ночное время, просим жителей города отнестись с пониманием и автомобилистов в том числе, так как будет сужение проезжей части дороги по ул. Бабушкина в направлении ул. Терешковой.

По плану ремонт продлится до 20 октября.

 

Фото: скриншот видео телеграм-канал мэра города Игоря Шутенкова

Теги
Улан-Удэ игорь шутенков трамвайные пути

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