В Улан-Удэ начали ремонтировать трамвайные пути по улице Бабушкина

В Улан-Удэ начали капитальный ремонт трамвайных путей по улице Бабушкина. Будут заменены 250 метров деревянных шпал на железобетонные. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- Мы приступили к ремонту путей от переезда с ул. Терешковой до остановки «Геологическая». Этот участок давно уже требует обновления. Ремонта здесь не было с 1975 года. Заменим 250 метров. Вместо деревянных шпал, уложим железобетонные, - сказал Игорь Шутенков.

Так как ремонт будет проходить в ночное время, просим жителей города отнестись с пониманием и автомобилистов в том числе, так как будет сужение проезжей части дороги по ул. Бабушкина в направлении ул. Терешковой.

По плану ремонт продлится до 20 октября.

Фото: скриншот видео телеграм-канал мэра города Игоря Шутенкова