В борьбе за территорию олени в Бурятии устраивают драки

В Тункинском национальном парке Бурятии на видеокамеру засняли двух дерущихся оленей. Это довольно частое явления в период гона животных.

- Гон оленей начинается с середины сентября и идёт по октябрь. В период гона самцы часто дерутся между собой. Благодаря этим боям животные устанавливают первенство. Во-первых, победители сражений становятся вожаками небольших гаремных стад, в которые входят самки, оленята весеннего отела, а также годовалый молодняк. Во-вторых, победитель боя становится лидером территории, - рассказали Тункинском нацпарке.

Остальное время самцы проводят отдельно. Во время гона можно слышать и рёв оленей. Его отголоски разносятся очень далеко – за несколько километров.

Ранее Номер один сообщал о подобных драках и в природном парке «Шумак»

Фото: скриншот видео Тункинского нацпарка