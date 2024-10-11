Сегодня из Улан-Удэ улетает последний рейс в Сочи

Сегодня из аэропорта Улан-Удэ улетит последний рейс в Сочи. Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, на этом полетная программа этого года завершится.Напомним, рейсы из Улан-Удэ в Сочи стартовали 31 мая. Полеты осуществляла авиакомпания «Ай Флай», для перелетов использовался Airbus A330-300. Как сообщил Дмитрий Гармаев, за летний сезон с мая по октябрь было выполнено 38 парных рейсов, перевезено более 18 тысяч пассажиров.По словам Дмитрия Гармаева, летняя программа возобновится в 2025 году. «Готовьтесь к новым путешествиям и незабываемым моментам», - обратился он к жителям республики.Фото: Дмитрия Гармаева