Игорь Шутенков поручил навести порядок на главных улицах Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков после объезда городских улиц обратил внимание коммунальных служб и районных администраций на недочеты и поручил привести все в порядок. Убрать мусор, отремонтировать заборы и тротуары. А также дал указание убирать мусор из урн ранним утром, особенно в центре города.

– Во время вчерашнего объезда по Ключевской увидел, что до сих пор разбитая плитка лежит на тротуарах, бетон на газонах. Попрошу заехать сразу и на улицу Терешковой. Часть улицы со стороны техникума городского хозяйства нуждается в дополнительном озеленении. На газонах остатки бордюров, камни, асфальт. Вдоль магазина «Либерти» стоит ржавый забор. Попрошу взять этот вопрос на контроль. Привести все в порядок. И таким образом улицу за улицей сделать комфортнее, – поручил Игорь Юрьевич руководителю администрации Октябрьского района Андрею Муравьеву и коммунальным службам.

В Улан-Удэ по поручению мэра в этом году применяется комплексный подход к благоустройству магистральных улиц. В качестве примера была взята улица Ключевская.

На улице Ключевской в этом году отремонтировали дорогу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», включая примыкающий к ней тротуар, трамвайные пути. В ближайшие дни будут сделаны три переезда.

Городское лесничество высадило зеленые насаждения между тротуаром и дорогой на протяжении всей улицы до скульптуры «Беркут». Часть объектов нестационарной торговли, которые располагались хаотично, портили внешний вид города и не имели документов, были снесены.

Фото: администрация Улан-Удэ