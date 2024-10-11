Общество 11.10.2024 в 11:52

Для школьников Бурятии проведут онлайн консультацию по ЕГЭ-2025

Консультации начнутся 14 октября и продлятся до 25 октября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для школьников Бурятии проведут онлайн консультацию по ЕГЭ-2025

Для школьников Бурятии разработчики ЕГЭ проведут онлайн-консультацию по ЕГЭ-2025. Консультации начнутся 14 октября и продлятся до 25 октября.

- Рособрнадзор и разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проведут серию онлайн-консультаций «На все 100» для будущих участников экзаменов и педагогов, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

В ходе онлайн-консультаций можно будет получить самую актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2025 года: структуре и содержании экзаменационной работы, основных акцентах этого года.


Фото: Рособрнадзор

Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и эффективно использовать доступные ресурсы для подготовки.

Консультации начнутся 14 октября и продлятся до 25 октября. Они будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube.

В соцсети «ВКонтакте» во время прямых эфиров можно будет задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме. После завершения видеоконсультаций их видеозаписи будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.


Фото: loon.site

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