В Бурятии отремонтируют региональную трассу в сторону Закаменска

В Бурятии приступят к ремонту новых участков региональной дороги в сторону Закаменска. Речь о двух участках дороги Гусиноозерск- Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией 0-60 км и 159-169 км.

Работы запланированы в период с 2025 по 2027 год. Кроме того, будет капитально отремонтирован мост через реку Улекчин на 204 км.

Министр проверил ход дорожных работ на участке между селами Бургуй и Цакир с 250 по 260 км. Там ремонтируют сейчас 10 км трассы.



- Несмотря на то, что дорога Гусиноозерск- Петропавловка-Закаменск-гр. с Монголией не вошла в опорную сеть, мы по поручению Алексея Цыденова данному направлению уделяем большое внимание. Уже в следующем году работы стартуют на двух новых участках и мосту через реку Улекчин. Идет разработка проектной документации на ремонт 220-244 км. Сегодня продолжают приводить в нормативное состояние дорогу между Бургуем и Цакиром, а это еще 10 км в копилку хороших дорог. Соседний участок до перевала Юхта (260 -272 км) введем в эксплуатацию в этом году, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

В общей сложности ремонт на автодороге Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-гр. с Монголией запланирован на 92 км. Уже сегодня в нормативное состояние приведены 14 километров на подъезде к городу Закаменск (272-286 км).

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: минтранс РБ