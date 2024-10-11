Общество 11.10.2024 в 13:11
В Улан-Удэ сломавшийся трамвай перегородил дорогу
Движение в районе проходной ЛВРЗ сейчас сильно затруднено
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в районе остановки «Проходная ЛВРЗ» сломался трамвай. Неприятность случилась в самый неподходящий момент – когда вагон пересекал дорогу.
Фото: Комитет по транспорту
В результате обе полосы движения в сторону «Мега Титана» оказались перекрыты. Движение трамваев сейчас там закрыто, движение автомобилей сильно затруднено, сообщили в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.
Обновлено: на данный момент движение на участке восстановлено.
Фото: Комитет по транспорту
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