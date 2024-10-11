В Тарбагатайском районе откроется новый детский сад

В Бурятии продолжают активно строить объекты образования. Так в поселке Николаевский возвели новый современный детский сад, рассчитанный на 100 дошколят. Стоимость объекта - около 300 миллионов рублей.

- В новом детском саду есть все необходимое для полноценного развития детей: спортивный и музыкальный залы, пищеблок и групповые комнаты. Также для здания построили отдельную газовую котельную. Сейчас в помещениях расставляют мебель и завершают уборку, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.

Прежнее здание детского сада сильно устарело, так как было построено в 1949 году. Кроме того, в нем уже не хватало площадей. Из окон нового сада открывается великолепный вид на лес. До конца года учреждение откроет свои двери.

Детский сад построили в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: скриншот видео, управление капитального строительства РБ