Жители Бурятии смогут сэкономить на перелетах за границу

В Улан-Баторе начинается реализация проекта по созданию крупного международного авиахаба на базе нового аэропорта «Чингисхан». В столице Монголии развернут авиаузел, через который летают лайнеры из Юго-Восточной Азии, как пассажирские, так и грузовые. В том числе кросс-полярные, которые позволяют сократить время и топливо при перелетах между ЮВА и США. Для жителей Бурятии же появляется возможность использовать дружественную, безвизовую для нас страну для более бюджетных перелетов в другие страны.Западные санкции довольно серьезно осложнили для российских туристов путешествия. Особенно не повезло питерцам и москвичам - им, чтобы попасть, например, в ЕС, приходится лететь далеко на юг, в Турцию, чтобы сесть в самолеты турецких и западных авиакомпаний и, делая огромный крюк, лететь до европейских столиц.Стоимость перелетов за последние два года выросла в несколько раз. Туристам из Бурятии в этом отношении несколько проще. В Иркутске действует международный аэропорт, откуда можно добраться до Китая и Таиланда. Также недалеко от нас расположен Улан-Батор, до которого можно добраться на машине или поезде. А уже оттуда открываются возможности долететь с пересадками до практически любой точки мира. Единственное, что пока осложняет перелеты, это дороговизна авиабилетов. Так, авиабилеты «Улан-Батор – Пекин» дороже, чем аналогичный билет из Иркутска. В то же время прямые рейсы «Улан-Батор – Прага» или «Улан-Батор – Франкфурт-на Майне» обходятся для бурятских туристов дешевле, чем через Москву и Стамбул.Аэропорт Стамбула за два года, после того как россияне стали летать через него, нарастил пассажиропоток с почти 53 млн до 76 млн человек. Побив все рекорды как по ежедневным рейсам, так и по количеству обслуженных путешественников летом. Это произошло за счет исключительно российского пассажиропотока.Именно опыт Турции в расширении международных перевозок, выгодно используя свою географию, дал старт расширению нового аэропорта Улан-Батора. Его построили в 2021 году японцы, а сам он расположен в 50 км к югу от столицы страны.В монгольских СМИ связывают расширение международного аэропорта Улан-Батора («Чингисхан») со стратегическими целями.Прежде всего речь идет об увеличении пропускной способности. С учетом планов по активному расширению деловых связей со странами ЮВА и растущего потока пассажиров и грузов, расширение аэропорта позволяет увеличить его пропускную способность.Расширение аэропорта также предполагает привлечение большего числа туристов в Монголию, что поддержит экономику страны через развитие туризма и смежных секторов.В частности, монголы намереваются использовать аэропорт в качестве глобального международного хаба, объединяющего Азию с Европой.- Эта идея не нова, монголы, похоже, перехватывают нашу идею организации в Улан-Удэ международного авиаузла, который в правительстве республики активно прорабатывался в нулевые годы, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.Напомним, что в 2017 году в аэропорту «Байкал» (входит в холдинг «Новапорт») ввели бессрочно пятую степень свободы воздуха, или режим открытого неба. Аэропорт Улан-Удэ тогда стал четвертой в России авиагаванью, получившей такой статус. А присвоение пятой степени свободы воздуха добавило дополнительные преимущества для формирования маршрутной сети иностранных авиакомпаний через Улан-Удэ и создания на его базе международного авиаузла. Но, увы, тогда этим планам не суждено было реализоваться. Похоже, их претворят наши соседи.В Монголии, как и в Улан-Удэ, очень выгодные географические условия. А сам Улан-Батор расположен на пересечении важнейших торговых маршрутов между Азией и Европой.- Над нами проходят транссибирский и кроссполярные маршруты, а погодные условия позволяют практически круглогодично принимать самолеты, - продолжает экономист.Анатолий Думнов отмечает, «жаль, что нашему аэропорту «Байкал» не удалось создать международный авиационный хаб.Однако в нынешних условиях авиационных санкций и отсутствия возможности для страны обновлять парк западных самолетов наличие рядом с Бурятией мощного международного узла - это прекрасная новость как для экономики республики, так и для туристов.На чем-то же надо будет летать в перспективе ближайших лет. Будем добираться до Улан-Батора на автобусах, а оттуда уже полетим на современных лайнерах.- Это позволит нашим туристам и предпринимателям воспользоваться преимуществами близкого соседства с дружественной нам страной и не тратить дополнительные средства на перелеты по миру через запад России и Турцию, - сообщил он.Добавим, что обнародованы планы монгольской стороны по организации прямых рейсов из Улан-Батора в США, Вьетнам и другие страны. Так, в ходе недавнего визита лидера Вьетнама То Лама в Улан-Батор в начале октября принято решение об организации прямого рейса «Улан-Батор – Ханой». Напомним, что пока российские туристы добираются во Вьетнам через Китай и Таиланд. Таким образом, география полетов может значительно расшириться.Как отмечает директор улан-удэнской туристической компании Светлана Цыбикдоржиева, сегодня в Корею наши туристы летают в основном через Монголию, что удобно и бюджетно.- Если откроют рейсы во Вьетнам, то поток пойдет значительный, если только стоимость авиабилетов будет не слишком высокой, ведь эта страна очень интересна для россиян. Кроме того, туда можно ездить круглый год из-за теплого климата, - полагает эксперт.Раньше Вьетнам считался востребованным у россиян направлением для бюджетного пляжного отдыха. До начала пандемии Вьетнам входил в пятерку популярных направлений отдыха для наших соотечественников на зимний сезон. Однако сегодня из России во Вьетнам из-за введенных санкций прямого авиасообщения нет. Напомним, что до начала пандемии во Вьетнам летали самолеты практически из всех крупных российских городов, в том числе из Улан-Удэ и Иркутска.Поэтому спрос на поездки в дружественный россиянам Вьетнам колоссальный.В то же время сама столица Вьетнама Ханой не слишком интересна для бурятских и наверняка для монгольских туристов, полагают туроператоры. Больший интерес вызывают южные и прибрежные курорты Вьетнама - Нячанг, Фантьет, Фукуок и Сайгон. Если туда запустят рейсы из Улан-Батора, то поток российских туристов будет весьма крупным, прогнозируют туроператоры.Фото: «Номер один»