Девушка из Улан-Удэ спасла дальнобойщика от потерь

В МВД Бурятии выразили благодарность менеджеру банка Туяне Лубсановой, которая заподозрила махинации мошенников в отношении 49-летнего мужчины. Благодаря ее бдительности, мужчине удалось сохранить свои сбережения.

- По причине ремонта сломавшегося автомобиля водитель нескольких дней находился в Улан-Удэ. Мошенники позвонили ему в сентябре и стали говорить о понесенных убытках в связи с отказом гражданина от услуги, за которую ранее он внес предоплату. Затем они начали угрожать расправой ему и его семье. Оставить мужчину в покое они обещали после перевода им денег. Побоявшись, что они перейдут от угроз к действиям, водитель перечислил на указанные ими реквизиты 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

После очередных слов о расправе он попытался перевести еще около 80 тысяч рублей, но банк заблокировал его счета в связи с подозрением на мошеннические действия.

- Чтобы завершить операцию, он самостоятельно пришел в банк, где, видя его волнение, к нему подошла работник. Услышав, что клиенту нужна помощь в разблокировке счетов, Туяна Лубсанова предложила обратиться в службу безопасности банка. Однако гражданин от помощи отказался, сославшись, что в таком случае его семье будет угрожать опасность.

Такое поведение менеджеру показалось подозрительным и она сообщила своему руководителю, который вызвал полицию. Всем вместе им удалось узнать настоящую цель и получателей перевода средств (в качестве них он сначала указал родственников), а затем убедить мужчину, что тот стал жертвой мошеннических действий, - добавили в полиции.

Заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии Жаргал Доржиев выразил признательность Туяне Лубсановой за её неравнодушие и профессионализм и вручил ей благодарственное письмо.

В МВД республики также отметили, что с начала года местные полицейские и банковские работники предотвратили перевод мошенникам свыше 57 млн рублей.

Фото: МВД РБ