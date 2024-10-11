В своей продукции мясокомбинат Бурятии использовал антибиотик

Взятые пробы мясной продукции на крупном мясокомбинате Бурятии показали наличие антибиотика сульфаметазина. Его применение при производстве, как и ряд других нарушений, выявил госинспектор Управления Россельхознадзора республике, проводивший проверку.

- При проверке установлено, что при производстве объем сырья не соответствует объему продукции, а также нарушена прослеживаемость вырабатываемой продукции. Кроме того, в пробах мясной продукции выявлено содержание антибиотика – сульфаметазин, - рассказали в Россельхознадзоре.

Оказалось, что предприятие нарушало технические регламенты.

- При осмотре цеха по изготовлению мясной продукции обнаружена эмульсия для изготовления колбас, сосисок собственного производства из сырья животного происхождения. Сертификаты на нее отсутствуют. Также она является неучтенным ингредиентом в сырье при оформлении транзакций, - добавили в ведомстве.

Фото: Россельхознадзор РБ