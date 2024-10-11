Жители Улан-Удэ недовольны перспективой отъема у них земли

Жители Улан-Удэ раскритиковали планы федеральных властей изымать земельные участки, которые владельцы не могут вовремя освоить. Речь идет о земельных участках, которые горожане не использовали больше трех лет. С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс РФ, согласно которым неиспользуемую землю можно будет забирать у населения и продавать снова более рачительным хозяевам.В комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ горожанам напоминают: остается меньше полугода до того времени, как вступят в силу новые поправки в земельное законодательство.Так, если собственник земли не использует свой участок по назначению в течение трех лет, его могут привлечь к административной ответственности. В крайнем случае землю даже могут изъять и перевести в муниципальную собственность.- Ранее на практике отсутствовал действенный механизм разрешения проблемы заброшенных участков, владельцы которых не принимали мер по своевременному уходу за ними и их содержанию. Теперь же изменения в законе обязывают землевладельцев своевременно приступать к использованию своих участков. Естественно, изъятие – это крайняя мера, но землевладельцам стоит все-таки задуматься, - заявил начальник отдела земельного контроля профильного комитета Дмитрий Сотнич.В итоге, чтобы избежать штрафов или других мер, улан-удэнцам нужно привести свой участок в порядок и использовать его по назначению: построить дом, начать вести сельское хозяйство или сдать участок в аренду. Если горожане не планируют использовать участок, то его можно продать, передать в наследство или подарить.В Улан-Удэ тема экспроприации земельных участков навеяла тоску у населения.- Использование по назначению земельного участка и уход с содержанием земельного участка - это разные вещи, - говорит экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков. - Изымать земельный участок, если гражданин за ним ухаживает, но не живет на нем, на мой взгляд, безнравственно и противоречит Конституции в плане владения частной собственностью. Купил, допустим, гражданин земельный участок для малолетнего ребенка и ждет, когда тот вырастет, создаст семью и построит дом, вложил, так сказать, деньги в недвижимость, но не может пока там дом построить. И возникают обстоятельства, позволяющие у него этот участок изъять. Хотя гражданин за ним ухаживает, проводит противопожарные мероприятия, но на участке не живет. Несправедливо.Между тем за инициативами чиновников стоит денежный вопрос. С земли платится земельный налог. Однако еще больше денег пополнят муниципальные бюджеты, если на участке будет построена недвижимость. Кадастровая стоимость недвижимости регулярно растет, а вместе с ней и доходы муниципальных бюджетов.Иван Иванов, «Номер один»