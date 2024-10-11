Общество 11.10.2024 в 17:01

Жители Улан-Удэ недовольны перспективой отъема у них земли

Поправки в Земельный кодекс дадут властям такую возможность
A- A+
Текст: Иван Иванов
Жители Улан-Удэ недовольны перспективой отъема у них земли
Жители Улан-Удэ раскритиковали планы федеральных властей изымать земельные участки, которые владельцы не могут вовремя освоить. Речь идет о земельных участках, которые горожане не использовали больше трех лет. С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс РФ, согласно которым неиспользуемую землю можно будет забирать у населения и продавать снова более рачительным хозяевам.

В комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ горожанам напоминают: остается меньше полугода до того времени, как вступят в силу новые поправки в земельное законодательство.

Так, если собственник земли не использует свой участок по назначению в течение трех лет, его могут привлечь к административной ответственности. В крайнем случае землю даже могут изъять и перевести в муниципальную собственность.

- Ранее на практике отсутствовал действенный механизм разрешения проблемы заброшенных участков, владельцы которых не принимали мер по своевременному уходу за ними и их содержанию. Теперь же изменения в законе обязывают землевладельцев своевременно приступать к использованию своих участков. Естественно, изъятие – это крайняя мера, но землевладельцам стоит все-таки задуматься, - заявил начальник отдела земельного контроля профильного комитета Дмитрий Сотнич.

В итоге, чтобы избежать штрафов или других мер, улан-удэнцам нужно привести свой участок в порядок и использовать его по назначению: построить дом, начать вести сельское хозяйство или сдать участок в аренду. Если горожане не планируют использовать участок, то его можно продать, передать в наследство или подарить.

В Улан-Удэ тема экспроприации земельных участков навеяла тоску у населения.

- Использование по назначению земельного участка и уход с содержанием земельного участка - это разные вещи, - говорит экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков. - Изымать земельный участок, если гражданин за ним ухаживает, но не живет на нем, на мой взгляд, безнравственно и противоречит Конституции в плане владения частной собственностью. Купил, допустим, гражданин земельный участок для малолетнего ребенка и ждет, когда тот вырастет, создаст семью и построит дом, вложил, так сказать, деньги в недвижимость, но не может пока там дом построить. И возникают обстоятельства, позволяющие у него этот участок изъять. Хотя гражданин за ним ухаживает, проводит противопожарные мероприятия, но на участке не живет. Несправедливо.

Между тем за инициативами чиновников стоит денежный вопрос. С земли платится земельный налог. Однако еще больше денег пополнят муниципальные бюджеты, если на участке будет построена недвижимость. Кадастровая стоимость недвижимости регулярно растет, а вместе с ней и доходы муниципальных бюджетов.

Иван Иванов, «Номер один»
Теги
земля

Все новости

Жители Улан-Удэ недовольны перспективой отъема у них земли
11.10.2024 в 17:01
В своей продукции мясокомбинат Бурятии использовал антибиотик
11.10.2024 в 15:06
Девушка из Улан-Удэ спасла дальнобойщика от потерь
11.10.2024 в 14:21
Жители Бурятии смогут сэкономить на перелетах за границу
11.10.2024 в 14:18
В Тарбагатайском районе откроется новый детский сад
11.10.2024 в 13:25
В Улан-Удэ сломавшийся трамвай перегородил дорогу
11.10.2024 в 13:11
В Бурятии отремонтируют региональную трассу в сторону Закаменска
11.10.2024 в 13:06
ЛДПР прислала в Бурятию нового руководителя
11.10.2024 в 12:59
Бурятия одолела Украину с разгромным счетом 6:0
11.10.2024 в 12:30
В Новосибирске лже-газовщик отрицает вину в подрыве дома
11.10.2024 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
В своей продукции мясокомбинат Бурятии использовал антибиотик
В колбасу шла и эмульсия, которую не указывали в составе
11.10.2024 в 15:06
Девушка из Улан-Удэ спасла дальнобойщика от потерь
Менеджер банка оградила деньги мужчины от мошенников
11.10.2024 в 14:21
Жители Бурятии смогут сэкономить на перелетах за границу
В столице Монголии создается международный авиахаб
11.10.2024 в 14:18
В Тарбагатайском районе откроется новый детский сад
Он расположен в селе Николаевский и рассчитан на 100 мест
11.10.2024 в 13:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru