Общество 15.10.2024 в 09:00

Нововведения для школьников

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Текст: Номер один
Нововведения для школьников
Pixabay

Вопрос: «Что нового появится в школах с сентября 2024 года?» 

Нина Тимофеевна К.

С 1 сентября в школах изменились правила поведения и учебное расписание.

Контрольные. Проверочные и контрольные работы теперь должны занимать не более 10% учебного времени. До этого в некоторых школах и по определенным предметам на них уходило до 35–40% времени. За соблюдением нового требования будет следить Рособрнадзор.

Уроки труда. Классы не будут делить на группы девочек и мальчиков. Каждый сможет научиться не только столярному делу и шитью, но и, например, основам животноводства, робототехнике, 3D-моделированию и компьютерной графике. В пятых, шестых и седьмых классах на предмет выделят два часа в неделю, начиная с восьмого — один час.

Чистота и порядок в школе. Поправки в законе об образовании закрепили обязанность учеников поддерживать чистоту и порядок в школе, в том числе убирать в классах. Кроме того, учебное заведение может направить школьников помогать вне учебной программы. Например, комплектовать книги в библиотеке или сажать цветы и деревья во время субботников. Руководству и учителям теперь не нужно получать согласие на это у родителей и опекунов детей.

Курс «Семьеведение». В течение года ученики 5–9-х классов пройдут 34-часовой внеурочный курс. На занятиях детям расскажут про бюджет и меры социальной поддержки для родителей с детьми, материнский капитал и ипотеку для молодых семей. Затронут даже аспекты заключения брака, тему отношений с родителями, братьями и сестрами.

ОБЖ изменит название. Теперь вместо ОБЖ в школах преподают курс «Основы безопасности и защита Родины». На уроках ученикам расскажут, например, как не попасться на уловки мошенников в интернете и как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Ребят научат пользоваться средствами защиты, в том числе противогазами, и оказывать первую помощь.

Запрет телефонов на уроках. Ученикам нельзя пользоваться телефонами и другими гаджетами с функцией связи на уроках. При этом дети могут использовать смартфоны в экстренных случаях, связанных с угрозой их жизни и здоровью. Родители также смогут при необходимости звонить классному руководителю, чтобы связаться с ребенком во время уроков. Можно ли пользоваться гаджетами на перемене, решат родители и администрация учебного заведения.

Замечания детям. Вступил в силу закон о статусе педагога. Он дал учителям официальное право делать замечания школьникам.

Устанавливать правила поведения и требования к дисциплине на уроках смогут сами школы. Также педагоги смогут требовать от руководства школы применить дисциплинарные меры к детям, нарушившим правила. Новый закон устанавливает право учителя на уважение его человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психического насилия. Ранее это распространялось только на учеников.

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