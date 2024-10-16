Общество 16.10.2024 в 09:00

Продажа квартиры с долгами по ипотеке

Как это сделать?
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Продажа квартиры с долгами по ипотеке
Pixabay

Вопрос: «Как продать квартиру, которая приобретена по ипотеке?» 

Александр Ф., г. Улан-Удэ.

С 11 сентября 2024 года вводится упрощенный порядок продажи квартир в залоге. Он доступен даже тем заемщикам, у которых есть просроченные платежи по ипотеке. Основание: Федеральный закон № 140-ФЗ от 12.06.2024

Как продать квартиру в залоге:

1.   Подать в банк заявление о самостоятельной реализации ипотечного жилья — заказным письмом с уведомлением, лично под расписку или способом, который указан в договоре.

2.   Получить от банка уведомление о согласии или отказе — в течение 10 рабочих дней. Банк укажет минимальную цену для продажи, порядок расчетов или банковский счет для перечисления денег.

3.   В течение 4 месяцев продать жилье, зарегистрировать переход права собственности и погасить обязательства перед банком. По соглашению с банком срок можно продлить.

Разницу между ценой продажи и долгом банк вернет за вычетом своих расходов: на страхование имущества, содержание или охрану, налоги и ЖКУ.

Когда нельзя применить новый порядок:

- банк уже подал иск об обращении взыскания на квартиру из-за долгов;

- возбуждено дело о банкротстве или процедура внесудебного банкротства;

- квартира кроме банка заложена кому-то еще;

- заемщик уже подавал заявление на самостоятельную реализацию, но впоследствии отказался или не успел продать жилье в срок;

- заложенное имущество - предмет предшествующей и последующей ипотеки.

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