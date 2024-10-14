Общество 14.10.2024 в 10:47

В Улан-Удэ массово отключают электричество

В мэрии опубликовали список домов, где не будет света
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ массово отключают электричество
Массовые отключения электроэнергии ждут сегодня жителей Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, причина этого - плановые ремонтные работы.

Электроэнергии не будет сегодня по следующим адресам:

С 9:00 до 17:00

- ул. Бархатная 2-33, 1а, 9а, ул. Жемчужная 1, 1а, 9а, ул. Залесная 30-187, 190а, 184а,140а.

- ул. Гвардейская, 10-40

- СНТ «Пионер-2» ул. Смородиновая

- ул. Подлесная 2-47, 108-164, ул. Спортивная 7-10, ул. Кубанская 1-25, ул. Сибирская 2-44, ул. Сибирская 3-43, Подлесный проезд 1-22.

С 9:00 до 12:00  

- ул. Лимонова 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 8а, 8а/1, 10а, светофор по ул. Лимонова, магазин Николаевский, Зугалай борцовский клуб, ресторан Тала.

С 10:00 до 16:00

- мкр 104, 1 (Эдем салон цветов).

С 10:00 до 17:00

- ул. Батарейная 9-60, ул. Гарнизонная 14-24, 24а, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Березовская 1-8, ул. Начинская 1-16, ул. Батарейная, 3а (цех по производству мясных полуфабрикатов).

С 13:00 до 16:00

- ул. Комарова 15Б-100, ул. Ольховая 2-72, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-83, ул. Седова, ул. Кошевого, кол. Сад Пионер-2, ул. Тюленина, ул. Смирнова, ул. Земнухова, ул. Громовой, скважина пос. Зеленый МУП «Водоканал», производственная база ООО Байкал Экспорт, ул. Гавань, меб. фабрика «Постулат», ГСМ «Авиалинии», кир. Завод (пос. Площадка), школа №23, скважина МУП «Водоканал» по ул. Авиационной, ул. Сперанского, ул. Авиационная, Амбулатория по ул. Авиационная, ул. Верхнеудинская, ул. Таганская, ул. Школьная, ул. Железнодорожников, ДНТ Молодежное, котельная школы №23, СНТ «Гавань».

Фото: «Номер один»
Теги
отключение

Все новости

В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по боксу
14.10.2024 в 11:18
В Улан-Удэ установили светофор на Трубачеева
14.10.2024 в 11:15
Водитель УАЗика в Бурятии погиб, врезавшись в дерево
14.10.2024 в 11:10
Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа по подъезду
14.10.2024 в 11:02
Квартиры в новых домах в центре Улан-Удэ будут сдаваться уже с ремонтом
14.10.2024 в 10:52
В Бурятии насмерть сбили пешехода
14.10.2024 в 10:52
В Улан-Удэ массово отключают электричество
14.10.2024 в 10:47
В Бурятии из-за аварии отменили занятия в школе
14.10.2024 в 10:29
Жителей Бурятии приглашают в Байкальскую школу туризма
14.10.2024 в 10:29
Трамвайный ремонтный цех в Улан-Удэ ушел на ремонт из-за аварийности
14.10.2024 в 10:25
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
В Улан-Удэ установили светофор на Трубачеева
Но он еще не заработал
14.10.2024 в 11:15
Квартиры в новых домах в центре Улан-Удэ будут сдаваться уже с ремонтом
Это позволит новоселам существенно сэкономить на ремонте
14.10.2024 в 10:52
Трамвайный ремонтный цех в Улан-Удэ ушел на ремонт из-за аварийности
Он обходился без капитальной починки целых 56 лет
14.10.2024 в 10:25
На трассе в Бурятии образовалась пробка из фур
Большегрузы не могут проехать из-за гололеда
14.10.2024 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru