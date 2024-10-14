В Улан-Удэ массово отключают электричество

Массовые отключения электроэнергии ждут сегодня жителей Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, причина этого - плановые ремонтные работы.Электроэнергии не будет сегодня по следующим адресам:- ул. Бархатная 2-33, 1а, 9а, ул. Жемчужная 1, 1а, 9а, ул. Залесная 30-187, 190а, 184а,140а.- ул. Гвардейская, 10-40- СНТ «Пионер-2» ул. Смородиновая- ул. Подлесная 2-47, 108-164, ул. Спортивная 7-10, ул. Кубанская 1-25, ул. Сибирская 2-44, ул. Сибирская 3-43, Подлесный проезд 1-22.- ул. Лимонова 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 8а, 8а/1, 10а, светофор по ул. Лимонова, магазин Николаевский, Зугалай борцовский клуб, ресторан Тала.- мкр 104, 1 (Эдем салон цветов).- ул. Батарейная 9-60, ул. Гарнизонная 14-24, 24а, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Березовская 1-8, ул. Начинская 1-16, ул. Батарейная, 3а (цех по производству мясных полуфабрикатов).- ул. Комарова 15Б-100, ул. Ольховая 2-72, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-83, ул. Седова, ул. Кошевого, кол. Сад Пионер-2, ул. Тюленина, ул. Смирнова, ул. Земнухова, ул. Громовой, скважина пос. Зеленый МУП «Водоканал», производственная база ООО Байкал Экспорт, ул. Гавань, меб. фабрика «Постулат», ГСМ «Авиалинии», кир. Завод (пос. Площадка), школа №23, скважина МУП «Водоканал» по ул. Авиационной, ул. Сперанского, ул. Авиационная, Амбулатория по ул. Авиационная, ул. Верхнеудинская, ул. Таганская, ул. Школьная, ул. Железнодорожников, ДНТ Молодежное, котельная школы №23, СНТ «Гавань».Фото: «Номер один»