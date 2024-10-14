Квартиры в новых домах в центре Улан-Удэ будут сдаваться уже с ремонтом. Это позволит новоселам существенно сэкономить на ремонте. В новом жилом квартале можно будет приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

- Речь идет о предчистовой отделке. Туда входит - возведение межкомнатных перегородок, проведение коммуникаций, штукатурка стен и выравнивание полов. Это позволит новоселам существенно сэкономить на ремонте, - сообщили в компании «ПИК Байкала».

Таким образом, после заселения людям останется лишь выполнить чистовую отделку на свой вкус и бюджет. Также небольшая часть квартир предусматривается без отделки.

Напомним, новые жилые дома в центре Улан-Удэ возводятся в рамках проекта комплексного развития территорий.

В них смогут переехать жители старых и аварийных построек центральной части города. Все это стало возможным благодаря реализации мастер-плана развития Улан-Удэ, одобренного Президентом России Владимиром Путиным весной прошлого года.

В рамках проекта в центре города построят 10 жилых комплексов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров, а также двух детских садов, школы и поликлиники.

Фото: управление комплексного развития территорий РБ