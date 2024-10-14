Общество 14.10.2024 в 11:15
В Улан-Удэ установили светофор на Трубачеева
Но он еще не заработал
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пересечении улиц Трубачеева и переулка Карьерный установлен светофор. Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, он заработает в ближайшее время после того, как будет утвержден режим его работы.
«Светофор позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта на этом участке. Установка светофорного объекта завершит комплексный ремонт дороги по переулку Карьерный», - отметили в городской администрации.
Напомним, этим летом в столице Бурятии прошел масштабный ремонт переулка Карьерный. Ранее там была грунтовая дорога, сейчас ее полностью заасфальтировали. Обновленная дорога полноценно соединяет улицы Солнечную и Трубачеева.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
«Светофор позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта на этом участке. Установка светофорного объекта завершит комплексный ремонт дороги по переулку Карьерный», - отметили в городской администрации.
Напомним, этим летом в столице Бурятии прошел масштабный ремонт переулка Карьерный. Ранее там была грунтовая дорога, сейчас ее полностью заасфальтировали. Обновленная дорога полноценно соединяет улицы Солнечную и Трубачеева.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
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