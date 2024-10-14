В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»

Движение через железнодорожный переезд «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) будет ограничено. В ночь с 14 на 15 октября там будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств через переезд ограничат с 22 до 7 часов утра. Объезд автомобилей будет осуществляться через железнодорожный переезд, расположенный в мкр Южный (5652 км ВСЖД), - предупредили в пресс-службе ВСЖД.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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