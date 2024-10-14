В Бурятии Гарантийный фонд проявил благосклонность к должнику

Прокуратура Бурятии нашла нарушения в работе Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности. Его учредителем является министерство промышленности, торговли и инвестиций республики.«Установлено, что в 2021 и 2022 годах фонд предоставил компании займы на общую сумму 50 млн рублей. По истечении предусмотренного договорами срока заемные средства в полном объеме в фонд не возвращены, задолженность составила 1,4 млн рублей. При этом работы по возврату долга фонд не проводил», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам проверки гарантийного фонда министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии получил прокурорское представление. После этого фонд направил компании претензию, и та полностью погасила долг.Фото: «Номер один»