Общество 14.10.2024 в 12:08

В Бурятии убивать стали реже, а насиловать - чаще

Обнародованы данные по состоянию преступности в республике
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии убивать стали реже, а насиловать - чаще
В Бурятии по итогам 9 месяцев этого года отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений на 7,6% (13 528 против 14 645 в аналогичном периоде прошлого года). Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-11%), убийств (-13%), краж (-29%), грабежей (-40%), разбоев (-7%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-22%), в состоянии алкогольного опьянения (-17%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 22% и 36% соответственно.

При этом отмечается рост числа преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+8%), незаконным оборотом оружия (+10%) и наркотиков (+7%), изнасилований и покушений на изнасилование (+55%), хулиганств (+58%).

«Сохраняется динамика роста количества криминальных деяний, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 9 месяцев этого года зарегистрированы 4493 таких преступления (+17,4%), практически половину из которых (2083) составили факты мошенничества», - отмечают в прокуратуре.

Фото: pixabay.com
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