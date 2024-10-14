В Бурятии убивать стали реже, а насиловать - чаще

В Бурятии по итогам 9 месяцев этого года отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений на 7,6% (13 528 против 14 645 в аналогичном периоде прошлого года). Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-11%), убийств (-13%), краж (-29%), грабежей (-40%), разбоев (-7%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-22%), в состоянии алкогольного опьянения (-17%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 22% и 36% соответственно.При этом отмечается рост числа преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+8%), незаконным оборотом оружия (+10%) и наркотиков (+7%), изнасилований и покушений на изнасилование (+55%), хулиганств (+58%).«Сохраняется динамика роста количества криминальных деяний, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 9 месяцев этого года зарегистрированы 4493 таких преступления (+17,4%), практически половину из которых (2083) составили факты мошенничества», - отмечают в прокуратуре.Фото: pixabay.com