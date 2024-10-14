Гаражного вора в Улан-Удэ задержали на месте преступления

Накануне росгвардейцы задержали вора, который выходил из гаражного кооператива. В руках у него были большой мешок и угловая шлифовальная машина – «болгарка».

Заметили подозрительного мужчину в ходе патрулирования Железнодорожного района.

- Он рассказал, что возле гаражей собирал металлолом. Однако при осмотре вещей в мешке были обнаружены сменный диск к «болгарке», монтировка, аккумуляторные батареи, провода, кабели и велозамок. Позже подозреваемый признался, что вскрыл один гараж. В ходе обследования кооператива росгвардейцы обнаружили четыре взломанных гаража, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный 34-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: loon.site