Певец и композитор Алексей Поддубный, совершающий гастрольный тур по стране в рамках проекта «Чтобы победить», даст полуторачасовой концерт в столице Бурятии. В концерте примут участие и местные дети одной из детских школ искусств Улан-Удэ. В творческом мире Поддубный известен под именем Джанго.Как отметил певец на встрече с журналистами, он уроженец Украины, родился в Киеве. Однако ныне гражданин России и живет в нашей стране. На концерте состоится творческий разговор со зрителями о происходящих сейчас событиях, прозвучит около двух десятков песен. Концерт будет бесплатный.Поддубный не впервые в Бурятии и о республике отзывается в уважительном плане.Алексей Поддубный с 2015 года был в Донецке, видел происходившие тогда события. Он дал немало концертов в новых областях, которые теперь являются составной частью России. Недавно, например, был в Авдеевке. Поддерживая линию страны, он отметил, что выступает также перед российскими штурмовиками. Он знает целый ряд известных людей, которые принимали участие в создании ДНР, в том числе командиров. Например, был лично знаком с Моторолой, погибшим несколько лет назад.Будучи выходцем из Украины, Поддубный сейчас не поддерживает связей со своими знакомыми там, не пытается сагитировать их, донести позицию России. Как признался певец на встрече со СМИ, это бесполезно, так как они буквально зомбированы.Фото: «Номер один»