В Бурятии 57 водителей при проверке оказались пьяными

12-13 октября, на территории Бурятии инспекторы ДПС задержали 57 водителей, оказавшихся за рулем далеко в нетрезвом состоянии. В полиции республики отметили, что 12 из них попадаются инспекторам ДПС уже не в первый раз.

- Помимо этого инспекторами ДПС было выявлено 557 нарушений правил дорожного движения. За два выходных дня произошло 57 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с двумя погибшими, - рассказали в ГИБДД республики.

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