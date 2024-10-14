Общество 14.10.2024 в 12:53
В Бурятии 57 водителей при проверке оказались пьяными
Всех нарушителей отстранили от вождения
Текст: Елена Кокорина
12-13 октября, на территории Бурятии инспекторы ДПС задержали 57 водителей, оказавшихся за рулем далеко в нетрезвом состоянии. В полиции республики отметили, что 12 из них попадаются инспекторам ДПС уже не в первый раз.
- Помимо этого инспекторами ДПС было выявлено 557 нарушений правил дорожного движения. За два выходных дня произошло 57 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с двумя погибшими, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: Номер один