Общество 14.10.2024 в 14:07

На зиму деревьям в центре Улан-Удэ поменяли прически

Их кроны стали похожи на зелёные шарики
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Текст: Елена Кокорина
На зиму деревьям в центре Улан-Удэ поменяли прически

Минувшей ночью привели в порядок более сотни деревьев на ул. Ленина в Улан-Удэ. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» придали кронам деревьев аккуратный и округлый вид.

- Формирование кроны – важная часть ухода за деревьями не только для создания привлекательного вида, но и для их здоровья. Стрижка помогает деревьям предотвратить болезни и улучшает общий вид ландшафта. Чтобы не создавать помех движению транспорта и пешеходам, работы по декоративной подрезке на Арбате прошли ночью. Были задействованы две автовышки и два кустореза. Обрезанные ветки и упавшая листва сразу же убиралась сотрудниками лесничества. К утру все работы были завершены, - рассказали в мэрии города.

Фото: скриншот видео мэрии города

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