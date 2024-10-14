Общество 14.10.2024 в 15:08

В будущем году отремонтируют еще 25 километров дороги от Улан-Удэ до Читы

Всего приведут в норму 89 км региональной трассы
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В будущем году отремонтируют еще 25 километров дороги от Улан-Удэ до Читы

В 2025 году приступят к реконструкции еще 29 км дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита.

- В первую очередь, в ремонтную кампанию вошли участки 437-438 км, 493-511 км, 512-524 км, и мост на 408 км. Объекты приведут в нормативное состояние в рамках концессионного соглашения с ООО «Хорга», - сообщили в минтрансе Бурятии.

В целом общая протяженность проектируемых участков составила 89 километров. Однако, из-за большого объема капиталовложений - порядка 6,2 млрд. рублей, реконструкция будет поэтапной.

- По итогам данной поездки мы определили самые сложные участки, которые необходимо в первоочередном порядке приводить в норматив – это 29,6 км. Оставшиеся будут ремонтироваться по мере изыскания денежных средств, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.


В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на автодороге Улан-Удэ-Романовка-Чита ремонтируют участки общей протяженностью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан.

 

Фото: минтранс РБ

Все новости

В Улан-Удэ разыскивают 49-летнюю горожанку
14.10.2024 в 15:45
Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре
14.10.2024 в 15:43
В Улан-Удэ организатор и участники смертельного спарринга получили крупные сроки
14.10.2024 в 15:33
В Бурятии всю неделю будет ветрено и прохладно
14.10.2024 в 15:14
В будущем году отремонтируют еще 25 километров дороги от Улан-Удэ до Читы
14.10.2024 в 15:08
Три двойни родилось за неделю в перинатальном центре Улан-Удэ
14.10.2024 в 15:00
В Бурятии скоропостижно скончался бывший главврач и депутат Хурала
14.10.2024 в 14:59
Три проекта из Бурятии стали победителями Премии событийного туризма
14.10.2024 в 14:57
Старинный колокол передали Улан-Удэнской и Бурятской епархии
14.10.2024 в 14:24
Знакомые голоса заставляют жителей Улан-Удэ отдавать миллионы
14.10.2024 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре
Но сначала надо будет поработать шесть дней
14.10.2024 в 15:43
В Бурятии всю неделю будет ветрено и прохладно
По ночам температура будет опускаться до минус 20
14.10.2024 в 15:14
Три двойни родилось за неделю в перинатальном центре Улан-Удэ
Всего на свет появилось 87 малышей
14.10.2024 в 15:00
В Бурятии скоропостижно скончался бывший главврач и депутат Хурала
Николай Санжижапов 50 лет отработал в здравоохранении республики
14.10.2024 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru