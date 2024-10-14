В будущем году отремонтируют еще 25 километров дороги от Улан-Удэ до Читы

В 2025 году приступят к реконструкции еще 29 км дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита.

- В первую очередь, в ремонтную кампанию вошли участки 437-438 км, 493-511 км, 512-524 км, и мост на 408 км. Объекты приведут в нормативное состояние в рамках концессионного соглашения с ООО «Хорга», - сообщили в минтрансе Бурятии.

В целом общая протяженность проектируемых участков составила 89 километров. Однако, из-за большого объема капиталовложений - порядка 6,2 млрд. рублей, реконструкция будет поэтапной.

- По итогам данной поездки мы определили самые сложные участки, которые необходимо в первоочередном порядке приводить в норматив – это 29,6 км. Оставшиеся будут ремонтироваться по мере изыскания денежных средств, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на автодороге Улан-Удэ-Романовка-Чита ремонтируют участки общей протяженностью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан.

Фото: минтранс РБ