Экономия электроэнергии спутниковым контролем

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Erid: 2VfnxvK1n6CС наступлением холодного сезона предприятия и население встречаются с проблемой перерасхода электроэнергии, неприятными последствиями её внезапных отключений и даже хищений.Глонасс-Центр «БАЙКАЛТРЭК» успешно внедрил средство экономии - удалённый контроль расхода электроэнергии с помощью приложения, что дешевле любого умного счётчика в два раза.К электросчётчику подключается небольшое устройство-контроллер, которое передаёт собственнику прямо на смартфон или компьютер данные расхода электроэнергии на текущий момент и за отдельно выбранное время, точное время отключения и включения электроэнергии.- Особенно это важно при необходимости контроля электроотопления домов и помещений! Наши клиенты за прошлый сезон смогли сэкономить 30% средств, точно определив с помощью контроллеров время наибольшего потребления электроэнергии по часам, сравнив с показаниями датчика температуры и правильно отрегулировав её использование. До этого собственники не верно выставляли время нагревания, основываясь только на логике и теряли тепло. Экономия на одном частном доме в 72 кв.м. на отоплении составила 21 тысячу рублей за сезон.Предприятия экономят значительные средства за счёт постоянного и точного контроля расхода электроэнергии. Приложение немедленно сообщит о превышении заданного собственником и разрешённого количества использования электроэнергии. Забывчивость и ошибки сотрудников предприятия уже исключены! Арендодателям помещений нет необходимости выезжать на объекты и немедленно исключить факты перерасхода электроэнергии арендаторами.Контроллер «БАЙКАЛТРЭК» в указанное время передаёт собственнику точные показания счётчика для передачи их в энергосбыт, тем самым исключая ошибки при начислении платы за электроэнергию.- Также мы помогаем контролировать температуру и влажность в помещениях. Особенно удобно использовать наше оборудование на складах, хранилищах, гаражах, теплицах, на любых объектах. Строители используют наши датчики для контроля правильного просушивания домов и зданий. Торговые предприятия – для контроля температуры и влажности в помещениях и на складах. Сельхозтоваропроизводители – для контроля хранения продукции. Управляющим компаниям наше оборудование облегчает точный и постоянный контроль за своими объектами, снятие показаний со счётчиков удалённо и своевременно для передачи поставщикам и собственного учёта. Владельцы загородных домов удалённо, по смартфону, контролируют расход электроэнергии, температуру и влажность в своих домах. Уведомления о превышении заданных параметров, отключении и включении электроэнергии, падении и повышении температуры и влажности приходят нашим клиентам немедленно на телефон или электронную почту.Стоимость оборудования небольшая - от 7000 рублей. Монтаж – не более часа. Оборудование можно приобрести в рассрочку и по кредитной карте.Тел. 8 (3012) 51-20-51, мессенджер +7 967 621 20 51сайт: gpsrb.ru vk.com/gpsrbг. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/1ГЛОНАСС-ЦЕНТР «БАЙКАЛТРЭК»