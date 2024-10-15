Пенсионерка из Бурятии встретила 100-летний юбилей

Жительнице Бурятии Елене Бубаевне Самсоновой накануне исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравили представители минсоцзащиты, вручив сертификат на единовременную денежную выплату.

Елена Бубаевна родилась в многодетной семье в деревне Хатар-Хадай Баяндаевского района Иркутской области, в которой воспитывалось 13 детей.

- В Улан-Удэ я приехала, когда мне было 15 лет. Устроилась на швейную фабрику «Кооператор - Комсомолец», где в тяжелые военные годы мы отшивали одежду для фронта, а также занималась ремонтом одежды, которую присылали с фронта, - рассказывает труженица тыла. - В послевоенное время продолжила работать на швейной фабрике, выполняя Стахановские нормы.

Выйдя замуж, в 1958 году Елена Бубаевна родила дочь. Дальнейшую свою жизнь она связала с торговлей и работала кассиром в магазине Горпищеторга, где её очень ценили, так как у нее не было ни одного больничного листа и ни одного опоздания.

Свой 100-летний юбилей Елена Бубаевна встречает окруженная любовью и заботой своей дочери и внука.

Фото: минсоцзащиты Бурятии