Общество 15.10.2024 в 09:42

Пенсионерка из Бурятии встретила 100-летний юбилей

В день рождения она получила единовременную выплату
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Текст: Елена Кокорина
Пенсионерка из Бурятии встретила 100-летний юбилей

Жительнице Бурятии Елене Бубаевне Самсоновой накануне исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравили представители минсоцзащиты, вручив сертификат на единовременную денежную выплату.  

Елена Бубаевна родилась в многодетной семье в деревне  Хатар-Хадай Баяндаевского района Иркутской области, в которой воспитывалось 13 детей.

- В Улан-Удэ я приехала, когда мне было 15 лет. Устроилась на швейную фабрику «Кооператор - Комсомолец», где в тяжелые военные годы мы отшивали одежду для фронта, а также занималась ремонтом одежды, которую присылали с фронта, - рассказывает труженица тыла. - В послевоенное время продолжила работать на швейной фабрике, выполняя Стахановские нормы.

Выйдя замуж, в 1958 году Елена Бубаевна родила дочь.  Дальнейшую свою жизнь она связала с торговлей и работала кассиром в магазине Горпищеторга, где её очень ценили, так как у нее не было ни одного больничного листа и ни одного опоздания.

Свой 100-летний юбилей Елена Бубаевна встречает окруженная любовью и заботой своей дочери и внука.

Фото: минсоцзащиты Бурятии

 

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