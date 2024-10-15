Общество 15.10.2024 в 09:56

В столице Монголии городской совет возглавил 39-летний юрист

Его поддержали 39 из 45 вновь избранных депутатов
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Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии городской совет возглавил 39-летний юрист
В Улан-Баторе большинство депутатов городского совета выбрало своим председателем 39-летнего юриста Амарбаясгалангийн Баяра. Он победил в городском районе Баянзурх на прошедших 11 октября выборах представительных органов власти. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

«Идет первое заседание нового созыва городского совета. Кандидатуру 39-летнего юриста Амарбаясгалангийн Баяра, выигравшего по избирательному округу в столичном районе Баянзурх, поддержали в качестве нового руководителя столичного совета 39 из 45 представителей горожан», – привели данные тайного голосования в горсовете.

Его состав обновился более чем наполовину: 27 человек были избраны впервые, 13 дважды и 4 депутата прошли на третий срок. Один представитель горожан получил их доверие в четвертый раз. При этом большинство нового состава горсовета - 18 человек - с юридическим образованием, 10 - с инженерным, 7 депутатов имеют финансовые и экономические специальности.

Средний возраст депутатов нового горсовета – около 41 года. Самому старшему члену представительного органа 49 лет, самому младшему 30.

О новом руководителе Улан-Баторского горсовета известно, что первое высшее образование он получил в медицинском университете, где руководил студенческим союзом. Степень бакалавра делового администрирования и маркетинга защитил в Хартфордском университете США. Юридическое образование получил параллельно с деятельностью в правящей с 2016 года Монгольской народной партии (МНП).

Улан-Батор занимает 0,3% территории страны. При этом в столице живут 47,6% из более чем 3,5 млн населения Монголии. Каждый год в город переезжают около 40 тыс. жителей из сельских регионов. Это усугубляет многолетние проблемы с нехваткой мест в детсадах и школах, смогом от частного сектора и дорожными заторами.

По подсчетам властей, жители Улан-Батора в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день или 35 дней в году. В 2024 году общие упущенные экономические возможности из-за заторов в Улан-Баторе достигнут суммы, эквивалентной 10% ВВП страны.

Фото: «Номер один»
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