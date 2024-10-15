Отпуск по уходу за ребенком становится популярным среди мужчин Бурятии

С начала 2024 года в Бурятии 258 отцов оформили отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по РБ.«По закону уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет может не только мама, но и папа. Папам отпуск по уходу за ребёнком предоставляется в стандартном порядке: после завершения маминого отпуска по беременности и родам мужчина подает соответствующее заявление на работе. Затем работодатель направляет в Отделение СФР по РБ необходимые для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком документы», - рассказали в ОСФР по РБ.Пока отец в отпуске, за ним сохраняется его место работы, а период декрета засчитывается в трудовой стаж. При этом с 1 января 2024 года родитель вправе досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком и продолжать получать ежемесячное пособие до достижения ребенком возраста полутора лет.Размер пособия составляет 40% среднего заработка за два предшествующих отпуску по уходу за ребенком календарных года, но не ниже минимального размера этого пособия. В 2024 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком в Бурятии составляет 11 072 рубля.Фото: «Номер один»