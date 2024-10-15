Катамараны из Северобайкальска в Иркутск запустят в 2026 году

Глава Северо-Байкальского района Олег Котов рассказал о ходе реализации проекта по возобновлению водного пассажирского сообщения на маршруте Иркутск – Северобайкальск. Для этого сейчас строятся два скоростных пассажирских катамарана на подводных крыльях под названиями «Сарма» и «Селенга». Они способны принять на борт до 148 человек и будут развивать скорость до 65 км/ч.





По словам главы района, сейчас «Сарма» и «Селенга» уже проходят первые ходовые испытания, завершение которых запланировано на 2025 год. А работать на маршруте Иркутск – Северобайкальск они начнут с 2026 года.





Напомним, Восточно-Сибирское речное пароходство, входящее в группу компаний «Истлэнд», судостроительный завод «Вымпел» и АО «Машпромлизинг» подписали трехсторонний договор о строительстве двух пассажирских катамаранов еще в конце 2021 года, а в начале мая 2022 года было заложено первое судно





«На судостроительном заводе «Вымпел» изготовят корпуса двух катамаранов, сборка которых будет производиться в Иркутске на производственной базе ВСРП. Оснащение судов необходимым оборудованием, обстроечные и отделочные работы, спуск на воду, ходовые и швартовые испытания будут выполняться силами пароходства под надзором специалистов Российского речного регистра», - рассказывали тогда в «Восточно-Сибирском речном пароходстве».При этом сообщалось, что эксплуатация судов должна была начаться уже в июле 2023 года.Фото: со страницы Олега Котова «Вконтакте»