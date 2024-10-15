Общество 15.10.2024 в 11:13

За два месяца в Бурятии разоблачили 16 таксистов-нелегалов

Их помогли поймать бдительные горожане
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Текст: Елена Кокорина
За два месяца в Бурятии разоблачили 16 таксистов-нелегалов

Благодаря активной позиции пассажиров в Бурятии выявили 16 нелегальных перевозчиков. Это стало возможным благодаря чат-боту @Taxi03_bot, который запустили в работу в середине августа. С тех пор через это приложение в Минтранс Бурятии поступило более 80 обращений.

- В результате установлено, что в 16 случаях перевозки осуществлялись нелегальными перевозчиками. Материалы, собранные в ходе этой работы, направлены в МВД республики. С помощью чат-бота пассажир в режиме реального времени может узнать, пользуется он услугами официального перевозчика или нет. Для этого необходимо загрузить в чат свои данные (ФИО), госномер машины, скриншот заказа. Эта информация сверяется с базой данных ФГИС «Такси» и при необходимости направляется в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе минтранса республики.

В правительстве пояснили, что нелегальные перевозчики не проходят предрейсовый медицинский осмотр, а их автомобили – технический контроль, а значит вероятность попасть в ДТП возрастает.

- Не застрахованы жизнь, здоровье и имущество пассажира, а значит в случае аварии не будет возмещения от страховой компании. Кроме того, за рулем нелегального такси может оказаться человек с неснятой судимостью, представляющий угрозу жизни и здоровью пассажиров. Поэтому мы призываем жителей республики пользоваться услугами официальных перевозчиков, где все вышеперечисленные риски исключены, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Напомним, сегодня в республике официально работают 289 перевозчиков: 13 юрлиц, 71 ИП и 205 самозанятых. В реестре легковых такси числится 2740 автомобилей.

Фото: Номер один

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