Общество 15.10.2024 в 11:24
В Улан-Удэ закроют еще один участок дороги на Смолина
Движение будет перекрыто с завтрашнего дня сроком на неделю
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 16 до 23 октября на ул. Смолина будет перекрыт участок дороги от перекрестка с ул. Банзарова до ул. Набережной. Как сообщили в мэрии города, это связано с подключением к инженерным сетям школы, строящейся в этом районе.
Движение общественного транспорта не изменится, так как городские маршруты здесь не проходят.
«Уважаемые водители, будьте внимательны и по возможности выбирайте маршруты объезда перекрытого участка», - обратились к автомобилистам городские власти.
Движение общественного транспорта не изменится, так как городские маршруты здесь не проходят.
«Уважаемые водители, будьте внимательны и по возможности выбирайте маршруты объезда перекрытого участка», - обратились к автомобилистам городские власти.
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