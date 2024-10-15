В Улан-Удэ закроют еще один участок дороги на Смолина

В Улан-Удэ с 16 до 23 октября на ул. Смолина будет перекрыт участок дороги от перекрестка с ул. Банзарова до ул. Набережной. Как сообщили в мэрии города, это связано с подключением к инженерным сетям школы, строящейся в этом районе.Движение общественного транспорта не изменится, так как городские маршруты здесь не проходят.«Уважаемые водители, будьте внимательны и по возможности выбирайте маршруты объезда перекрытого участка», - обратились к автомобилистам городские власти.