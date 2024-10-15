Общество 15.10.2024 в 11:44
В селе Гусиное озеро построили новую систему централизованного водоснабжения
Теперь его жители обеспечены качественной питьевой водой
Текст: Иван Иванов
Благодаря программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Гусиное озеро полностью модернизировали систему централизованного водоснабжения. В рамках программы пробурено 4 скважины на глубину сто метров. Для качественного и стабильного водоснабжения реализованы все этапы: от скважин и водоподготовки до установки водоколонок. Проложено более 18 км сетей.
«Сейчас вода другая, нет ни запаха, ни осадка никакого. На вкусовые качества наша вода приятная, свежая, прохладная. Заметила, что в чайнике накипи нет. Мы довольны этой государственной программой, тем что она дала нам возможность пить чистую воду», - говорит жительница села Гусиное Озеро Ольга Запубина.
Вся система водоснабжения подключена к резервной дизельной электростанции, поэтому перебоев с электроснабжением на водозаборном объекте не будет.
Всего на проект из федерального бюджета было выделено 300 миллионов рублей. Финансирование шло по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Благодарим администрацию Селенгинского района за то, что они вовремя подали полноценный пакет документов, смогли оформить заявку и участвовать в национальном проекте. Реализация проекта продолжается. У нас впереди ещё ввод в эксплуатацию ещё 5-ти объектов. До конца года все объекты будут введены в эксплуатацию», - заявил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков.
Сейчас новые объекты централизованного водоснабжения строятся в Улан-Удэ на Левобережье и в микрорайоне Верхняя Березовка, в Северобайкальске, в селе Мухоршибирь и в селе Холтосон Закаменского района.
Фото: Минстрой Бурятии
В результате масштабной модернизации установлено тридцать две водоколонки, пятьдесят пожарных гидрантов. Это повысит уровень противопожарной безопасности, в селе много деревянных строений, среди них старейший объект культурного наследия - Тамчинский дацан. В результате вместо хлорированной воды, как было ранее, из крана идет чистая питьевая вода.
«Сейчас вода другая, нет ни запаха, ни осадка никакого. На вкусовые качества наша вода приятная, свежая, прохладная. Заметила, что в чайнике накипи нет. Мы довольны этой государственной программой, тем что она дала нам возможность пить чистую воду», - говорит жительница села Гусиное Озеро Ольга Запубина.
Вся система водоснабжения подключена к резервной дизельной электростанции, поэтому перебоев с электроснабжением на водозаборном объекте не будет.
«Самое сложное - это прокладка труб за короткий срок. Мы, чтобы не ломать дороги, применяли горизонтально-направленное бурение, в том числе из-за узких улиц. Нами проведены такие работы, как бурение скважин, строительство станций водоподготовки, строительство резервуаров, насосной станции повышения давления. На данном объекте все процессы находятся в автоматическом режиме, минимум участие людей. Всего мощность станции 480 кубометров в сутки», - рассказал главный инженер строительной компании «Олимп» Александр Тобоев.
Всего на проект из федерального бюджета было выделено 300 миллионов рублей. Финансирование шло по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Старая система водоснабжения в селе была построена в 1939 году. Вода не соответствовала требованиям. Поэтому администрация Селенгинского района, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой, подала в Минстрой Бурятии пакет документов на финансирование строительства новых водозаборных сооружений и всей системы водоснабжения. В свою очередь, республиканское министерство включило объект на федеральное финансирование.
«Благодарим администрацию Селенгинского района за то, что они вовремя подали полноценный пакет документов, смогли оформить заявку и участвовать в национальном проекте. Реализация проекта продолжается. У нас впереди ещё ввод в эксплуатацию ещё 5-ти объектов. До конца года все объекты будут введены в эксплуатацию», - заявил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков.
Сейчас новые объекты централизованного водоснабжения строятся в Улан-Удэ на Левобережье и в микрорайоне Верхняя Березовка, в Северобайкальске, в селе Мухоршибирь и в селе Холтосон Закаменского района.
Фото: Минстрой Бурятии
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