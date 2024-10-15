В селе Гусиное озеро построили новую систему централизованного водоснабжения

В результате масштабной модернизации установлено тридцать две водоколонки, пятьдесят пожарных гидрантов. Это повысит уровень противопожарной безопасности, в селе много деревянных строений, среди них старейший объект культурного наследия - Тамчинский дацан. В результате вместо хлорированной воды, как было ранее, из крана идет чистая питьевая вода.







«Самое сложное - это прокладка труб за короткий срок. Мы, чтобы не ломать дороги, применяли горизонтально-направленное бурение, в том числе из-за узких улиц. Нами проведены такие работы, как бурение скважин, строительство станций водоподготовки, строительство резервуаров, насосной станции повышения давления. На данном объекте все процессы находятся в автоматическом режиме, минимум участие людей. Всего мощность станции 480 кубометров в сутки», - рассказал главный инженер строительной компании «Олимп» Александр Тобоев.







Старая система водоснабжения в селе была построена в 1939 году. Вода не соответствовала требованиям. Поэтому администрация Селенгинского района, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой, подала в Минстрой Бурятии пакет документов на финансирование строительства новых водозаборных сооружений и всей системы водоснабжения. В свою очередь, республиканское министерство включило объект на федеральное финансирование.





Благодаря программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Гусиное озеро полностью модернизировали систему централизованного водоснабжения. В рамках программы пробурено 4 скважины на глубину сто метров. Для качественного и стабильного водоснабжения реализованы все этапы: от скважин и водоподготовки до установки водоколонок. Проложено более 18 км сетей.«Сейчас вода другая, нет ни запаха, ни осадка никакого. На вкусовые качества наша вода приятная, свежая, прохладная. Заметила, что в чайнике накипи нет. Мы довольны этой государственной программой, тем что она дала нам возможность пить чистую воду», - говорит жительница села Гусиное Озеро Ольга Запубина.Вся система водоснабжения подключена к резервной дизельной электростанции, поэтому перебоев с электроснабжением на водозаборном объекте не будет.Всего на проект из федерального бюджета было выделено 300 миллионов рублей. Финансирование шло по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».«Благодарим администрацию Селенгинского района за то, что они вовремя подали полноценный пакет документов, смогли оформить заявку и участвовать в национальном проекте. Реализация проекта продолжается. У нас впереди ещё ввод в эксплуатацию ещё 5-ти объектов. До конца года все объекты будут введены в эксплуатацию», - заявил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков.Сейчас новые объекты централизованного водоснабжения строятся в Улан-Удэ на Левобережье и в микрорайоне Верхняя Березовка, в Северобайкальске, в селе Мухоршибирь и в селе Холтосон Закаменского района.Фото: Минстрой Бурятии