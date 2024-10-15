Поселок в Бурятии преобразится благодаря телескопу

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил поселок Монды Тункинского района, вблизи которого продолжается строительство уникального солнечного телескопа-коронографа. Его установят напротив горы Мунко-Сардык на высоте две тысячи метров над уровнем моря. В строящийся комплекс также входят здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса с конференц-залом, столовой и гостиницей.





«Проект полностью финансируется из федерального бюджета. Разумеется, его реализация повлечет инфраструктурное развитие в самих Мондах. Это строительство подъездной дороги, развитие гостинично-кемпингового хозяйства, будет развернут центр СТО. Также будем решать вопрос по строительству очистных сооружений, увеличению энергомощностей. В планах СО РАН построить в поселке два многоквартирных дома – один в качестве служебного жилья, второй для научных сотрудников, которые готовы переехать и работать в обсерватории постоянно», - рассказал зампред.







По словам чиновника, возведение зданий, интеграция оборудования и инженерных систем для обеспечения работы телескопа займет 6-7 лет. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028–2029 годах.Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова