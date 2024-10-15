В Улан-Удэ 52 тысячи жителей Левого берега получат доступ к качественной воде

- Условия были непростые. Во-первых, из-за высоты грунтовых вод пришлось вносить уточнения в проектную документацию. Во-вторых, на участках со стесненными условиями прокладывали трубопровод методом горизонтально направленного бурения. Поэтому работа была тяжёлая, очень ответственная, долгая, но сейчас уже завершается, - сказал Игорь Шутенков.





В рамках проекта уже проложены все запланированные 18 км нового трубопровода, смонтированы два резервуара для воды объемом тысяча кубометров каждый, а также выполнены работы по устройству двух скважин.





- Мы уже произвели обваловку резервуаров. Сейчас заканчиваем благоустройство на территории водозабора, производим до проектных отметок отсыпку трубопровода, - рассказала гендиректор подрядной организации ООО «СМП-10» Татьяна Корчуганова.





После передачи построенных сетей на учет муниципальной казны и баланса МУП «Водоканал» жители близлежащих домов смогут обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить технические условия на присоединение к централизованным сетям водоснабжения.







В перспективе планируется продолжить работу по проектированию и строительству внутриквартальных сетей в этом микрорайоне.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход строительства новых сетей водоснабжения, которые готовы сейчас на 95%. Централизованное водоснабжение позволит обеспечить качественную питьевую воду практически для всех жителей левобережной части города.Строительство сетей централизованного водоснабжения ведется с 2022 года благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта – около 430 млн рублей. Все работы будут завершены до конца года.Фото: мэрия Улан-Удэ