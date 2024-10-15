Общество 15.10.2024 в 15:05

В Улан-Удэ приводят в порядок базу «Городских маршрутов»

Там восстанавливают мойку и ремонтируют боксы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ приводят в порядок базу «Городских маршрутов»
Весной этого года акции «Городских маршрутов» вместе с имуществом перешли в собственность Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, благодаря этому предприятие получило новый виток развития. Сейчас там восстанавливают мойку, ремонтируют стояночный и ремонтный боксы.



Старое здание мойки вычищено, подготовлено для экспертизы, чтобы провести реконструкцию помещения. Стояночный бокс отремонтирован, установлена пожарная сигнализация, проведен свет. В ремонтном боксе запланированы работы по ремонту смотровых канав и освещению, чтобы улучшить условия труда для рабочих.



– За последние три года МУП «Городские маршруты» увеличили пассажиропоток в четыре раза. Если раньше 11 тысяч пассажиров, то скоро уже 40 тысяч ежедневно будут ездить на муниципальном транспорте. Это стало возможным благодаря обновлению парка. Сейчас на базе 209 новых автобусов, большинство из которых находятся на гарантийном обслуживании у производителей. Все вопросы с заводами-изготовителями решаются в режиме реального времени. Наша задача увеличить количество стояночных мест и мест, где автобусы будут храниться, ремонтироваться, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время проверки работы предприятия.



Возвращения мойки ждут водители автобусов. Ведь «Волгобас» длиной 12 и шириной 2,5 метра не может вместиться в большинство автомоек, расположенных в городе.



– Приезжали на мойку в 22 часа, выезжали уже хорошо, если в два ночи. Некоторые до четырех стояли. Сейчас за время обеда автобус чистый. Люди же должны ездить в чистых комфортабельных автобусах, – рассказал водитель Игорь Федотов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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