История детского ада из Бурятии попала на Первый канал

Первый канал направил в Баргузинский район две съемочные группы. Одна работала с Галиной Арсеньевой, приемной семьей, органами опеки и попечительства, вторая же не без труда отыскала биологическую мать и ее «группу поддержки». В студии Первого канала в минувший понедельник встретились обе стороны. Ожидается, что программа «Мужское/Женское», посвященная событиям в Усть-Баргузине, выйдет в эфир в ближайшее время, после чего ее можно будет посмотреть на сайте Первого канала 1tv.ru.



