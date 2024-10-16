Общество 16.10.2024 в 06:00
История детского ада из Бурятии попала на Первый канал
О борьбе за ребятишек из Усть-Баргузина расскажут в программе «Мужское/Женское»
Текст: Сергей Березин
Жители Бурятии приняли участие в съемках программы «Мужское/Женское» (16+) на Первом канале. Ведущих одного из самых острых телешоу Александра Гордона и Юлию Барановскую заинтересовала история четверых малолетних детей из поселка Усть-Баргузина. «Номер один» первым среди СМИ рассказал об этих драматических событиях.
Напомним, после ухода отца детей на СВО мать оставила ребятишек одних в нетопленой неблагоустроенной квартире совершенно раздетыми и без еды. Дети стучали в окно изнутри, чем привлекли внимание прохожих, которые позвонили в полицию. Приехавшие на место сотрудники обнаружили полный разгром: сломанную мебель, горы мусора и острые предметы (ножи, ножницы) на полу. Врачи установили, что дети продолжительное время находились в холодном доме без одежды, у них обморожены ноги, тела покрыты язвами, синяками и царапинами. Ребятишек передали под временную опеку добропорядочной семейной паре, воспитавшей четверых родных детей и прошедшей обучение на приемных родителей, чтобы окружить теплом и заботой еще одного ребенка. Но им пришлось принять сразу четверых...
Нерадивую мать суд лишил родительских прав, согласившись с выводами органов опеки и попечительства, что существовала «непосредственная угроза жизни и здоровью» детей. Это решение она даже не обжаловала, уехав в другой регион. Но вернулась, когда стало известно о гибели на СВО отца детей и причитающихся компенсационных выплатах членам его семьи. Биологическая мать стала добиваться восстановления в родительских правах, вероятно, с целью получения доли детей (свыше 8 млн рублей) в свое распоряжение.
На ее стороне выступила некая «Русская община», выложившая в соцсетях видеоролики с утверждениями, что детей якобы забрали у матери ради выплат. Хотя на тот момент их отец был жив и даже переводил деньги опекунам, а с женой собирался развестись.
К слову, согласно ЕГРЮЛ, общественная организация «Русская община» в Бурятии ликвидирована еще в 2006 году по решению суда.
В защиту детей выступила известная общественница Галина Арсеньева, на которую тут же написали заявление в полицию о «вымогательстве». Состава преступления в ее действиях правоохранительные органы не нашли, в возбуждении уголовного дела отказали.
Возрастное ограничение: 16+
Фото скриншот видео
Напомним, после ухода отца детей на СВО мать оставила ребятишек одних в нетопленой неблагоустроенной квартире совершенно раздетыми и без еды. Дети стучали в окно изнутри, чем привлекли внимание прохожих, которые позвонили в полицию. Приехавшие на место сотрудники обнаружили полный разгром: сломанную мебель, горы мусора и острые предметы (ножи, ножницы) на полу. Врачи установили, что дети продолжительное время находились в холодном доме без одежды, у них обморожены ноги, тела покрыты язвами, синяками и царапинами. Ребятишек передали под временную опеку добропорядочной семейной паре, воспитавшей четверых родных детей и прошедшей обучение на приемных родителей, чтобы окружить теплом и заботой еще одного ребенка. Но им пришлось принять сразу четверых...
Нерадивую мать суд лишил родительских прав, согласившись с выводами органов опеки и попечительства, что существовала «непосредственная угроза жизни и здоровью» детей. Это решение она даже не обжаловала, уехав в другой регион. Но вернулась, когда стало известно о гибели на СВО отца детей и причитающихся компенсационных выплатах членам его семьи. Биологическая мать стала добиваться восстановления в родительских правах, вероятно, с целью получения доли детей (свыше 8 млн рублей) в свое распоряжение.
На ее стороне выступила некая «Русская община», выложившая в соцсетях видеоролики с утверждениями, что детей якобы забрали у матери ради выплат. Хотя на тот момент их отец был жив и даже переводил деньги опекунам, а с женой собирался развестись.
К слову, согласно ЕГРЮЛ, общественная организация «Русская община» в Бурятии ликвидирована еще в 2006 году по решению суда.
В защиту детей выступила известная общественница Галина Арсеньева, на которую тут же написали заявление в полицию о «вымогательстве». Состава преступления в ее действиях правоохранительные органы не нашли, в возбуждении уголовного дела отказали.
Первый канал направил в Баргузинский район две съемочные группы. Одна работала с Галиной Арсеньевой, приемной семьей, органами опеки и попечительства, вторая же не без труда отыскала биологическую мать и ее «группу поддержки». В студии Первого канала в минувший понедельник встретились обе стороны. Ожидается, что программа «Мужское/Женское», посвященная событиям в Усть-Баргузине, выйдет в эфир в ближайшее время, после чего ее можно будет посмотреть на сайте Первого канала 1tv.ru.
Фото скриншот видео
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