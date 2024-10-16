Чтоб жизнь медом не казалась

Такую фразу сказала не многодетная бабушка на лавочке и не твой слегка «того» сосед дядя Вася. Нет. Это сказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Кому-то сейчас стало немножечко страшно.

Платить, по мнению Зубца, должны даже те, кто не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, и семьи с одним ребенком.

Но нам кажется, господин Зубец не договорил. Заканчиваться это предложение должно словами: «…И отдавать все эти деньги мне!». Тогда это высказывание приобрело бы хоть какую-то логику.

А вообще, бюджет, конечно, нужно пополнять. Мы предлагаем ввести еще ряд дополнительных налогов. Например, налог на людей, чья фамилия начинается на «З». Или налог на всех директоров. А еще можно ввести налог на дурацкие предложения. Тогда, глядишь, и заживем.