За неуплату штрафов местного водителя-лихача объявили в розыск

Улан-удэнцу предстоит выплатить почти 120 тысяч рублей из-за несоблюдения правил дорожного движения. Лихач оказался фигурантом 60 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, но оплачивать их не спешил.

Свою «коллекцию», куда вошли превышение скорости, байкотирование ремня безопасности, дорожной разметки и запрещающих сигналов светофора, мужчина собирал с 2023 года.

- Уведомления о возбуждении исполнительных производств с требованием оплатить задолженность должник проигнорировал. Не удалось застать мужчину и по месту регистрации, так как дверь в его квартиру была заколочена. Гражданина объявили в розыск и вскоре нашли. Выяснилось, что он на длительное время уезжал из республики, но из-за несвоевременной уплаты штрафов ему дополнительно придется уплатить сумму исполнительского сбора, составляющего одну тысячу рублей по каждому производству. В общем итоге игнорирование долгов обойдется нарушителю в 58 тысяч рублей - сумму, которая оказалась практически равна задолженности по штрафам, - рассказали в УФССП республики.

Приставы республики предупреждают: уезжая на длительное время, не забудьте проверить наличие долгов. В противном случае может сложиться ситуация, когда будут наложены меры ограничительного характера, задолженность будет взыскана в принудительном порядке, а к основной сумме долга прибавится исполнительский сбор.

Узнать о своей задолженности можно на официальном сайте УФССП России по РБ в разделе «Банк данных исполнительных производств» или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Фото: Елена Кокорина