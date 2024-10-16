Общество 16.10.2024 в 09:29

За неуплату штрафов местного водителя-лихача объявили в розыск

С найденной «потери» уже взыскали 120 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За неуплату штрафов местного водителя-лихача объявили в розыск

Улан-удэнцу предстоит выплатить почти 120 тысяч рублей из-за несоблюдения правил дорожного движения. Лихач оказался фигурантом 60 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, но оплачивать их не спешил.

Свою «коллекцию», куда вошли превышение скорости, байкотирование ремня безопасности, дорожной разметки и запрещающих сигналов светофора, мужчина собирал с 2023 года.

- Уведомления о возбуждении исполнительных производств с требованием оплатить задолженность должник проигнорировал. Не удалось застать мужчину и по месту регистрации, так как дверь в его квартиру была заколочена. Гражданина объявили в розыск и вскоре нашли. Выяснилось, что он на длительное время уезжал из республики, но из-за несвоевременной уплаты штрафов ему дополнительно придется уплатить сумму исполнительского сбора, составляющего одну тысячу рублей по каждому производству. В общем итоге игнорирование долгов обойдется нарушителю в 58 тысяч рублей - сумму, которая оказалась практически равна задолженности по штрафам, - рассказали в УФССП республики.

Приставы республики предупреждают: уезжая на длительное время, не забудьте проверить наличие долгов. В противном случае может сложиться ситуация, когда будут наложены меры ограничительного характера, задолженность будет взыскана в принудительном порядке, а к основной сумме долга прибавится исполнительский сбор.

Узнать о своей задолженности можно на официальном сайте УФССП России по РБ в разделе «Банк данных исполнительных производств» или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Фото: Елена Кокорина

Теги
штрафы

Все новости

Чудом выжившего в море жителя Бурятии будут допрашивать следователи
16.10.2024 в 10:37
Любитель парфюма в Улан-Удэ среди бела дня обокрал магазин
16.10.2024 в 10:15
18-летняя студентка погибла под камнепадом на Алтае
16.10.2024 в 09:43
Жительницу Бурятии будут судить за расправу над сожителем
16.10.2024 в 09:30
За неуплату штрафов местного водителя-лихача объявили в розыск
16.10.2024 в 09:29
На трассе в Бурятии прицеп грузовика долбанул по микроавтобусу
16.10.2024 в 09:18
Чтоб жизнь медом не казалась
16.10.2024 в 09:00
Продажа квартиры с долгами по ипотеке
16.10.2024 в 09:00
История детского ада из Бурятии попала на Первый канал
16.10.2024 в 06:00
Водитель из Бурятии рассказал, как стал Героем Труда
15.10.2024 в 18:48
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Чтоб жизнь медом не казалась
Налог на бездетность должен быть тысяч 30 – 40, не меньше!
16.10.2024 в 09:00
Продажа квартиры с долгами по ипотеке
Как это сделать?
16.10.2024 в 09:00
История детского ада из Бурятии попала на Первый канал
О борьбе за ребятишек из Усть-Баргузина расскажут в программе  «Мужское/Женское»
16.10.2024 в 06:00
Водитель из Бурятии рассказал, как стал Героем Труда

Алексей Халмакшинов почти 40 лет трудится на угольном разрезе

15.10.2024 в 18:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru