Приехавшего в Улан-Удэ иностранца отправили в колонию

32-летнего иностранного гражданина признали в Улан-Удэ виновным в управлении авто в пьяном виде и отправили в колонию. Его положение усугубило наличие судимости, отсутствие прав и пристрастие к наркотикам.

- В апреле 2023 г. мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Судом ему были назначены обязательные работы с лишением права вождения транспортными средствами. Однако, не имея водительских прав, он вновь сел за руль и поехал в магазин. За нарушение правил дорожного движения он был задержан сотрудниками ГИБДД. В связи с наличием признаков опьянения водителю было проведено медицинское освидетельствование, в ходе которого обнаружены следы наркотических средств, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ назначил иностранцу один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его на 4 года лишили права управлять транспортными средствами сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site