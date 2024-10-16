Общество 16.10.2024 в 11:01

Приехавшего в Улан-Удэ иностранца отправили в колонию

За наркоту и пьянство за рулем он проведет там целый год
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Приехавшего в Улан-Удэ иностранца отправили в колонию

32-летнего иностранного гражданина признали в Улан-Удэ виновным в управлении авто в пьяном виде и отправили в колонию. Его положение усугубило наличие судимости, отсутствие прав и пристрастие к наркотикам.

- В апреле 2023 г. мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Судом ему были назначены обязательные работы с лишением права вождения транспортными средствами. Однако, не имея водительских прав, он вновь сел за руль и поехал в магазин. За нарушение правил дорожного движения он был задержан сотрудниками ГИБДД. В связи с наличием признаков опьянения водителю было проведено медицинское освидетельствование, в ходе которого обнаружены следы наркотических средств, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ назначил иностранцу один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его на 4 года лишили права управлять транспортными средствами сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

 

Теги
иностранец колония

Все новости

Жительница Бурятии дважды отметит свой 100-летний юбилей
16.10.2024 в 12:28
Важно взаимодействие разных специалистов
16.10.2024 в 12:11
Глава Бурятии наградил помощников участников СВО
16.10.2024 в 11:53
Боец из Бурятии почти год ждал орден Мужества
16.10.2024 в 11:31
В аптеке Бурятии работал фармацевт без специального образования
16.10.2024 в 11:21
Приехавшего в Улан-Удэ иностранца отправили в колонию
16.10.2024 в 11:01
В Бурятии из-за детской шалости загорелся дом
16.10.2024 в 10:59
Чудом выжившего в море жителя Бурятии будут допрашивать следователи
16.10.2024 в 10:37
Любитель парфюма в Улан-Удэ среди бела дня обокрал магазин
16.10.2024 в 10:15
18-летняя студентка погибла под камнепадом на Алтае
16.10.2024 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Жительница Бурятии дважды отметит свой 100-летний юбилей
Из-за ошибки в документах она сможет отпраздновать его и в 2025 году
16.10.2024 в 12:28
Важно взаимодействие разных специалистов
Более 170 специалистов обсудили вопросы развития паллиативной службы
16.10.2024 в 12:11
Глава Бурятии наградил помощников участников СВО
В числе награжденных – военные врачи, благотворители и волонтеры
16.10.2024 в 11:53
Боец из Бурятии почти год ждал орден Мужества
Для получения награды и выплаты за нее пришлось задействовать прокуратуру
16.10.2024 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru