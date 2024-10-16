Боец из Бурятии почти год ждал орден Мужества

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего. Женщина рассказала, что её сына мобилизовали в 2022 году. В ходе участия в спецоперации в сентябре 2023 года боец получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения правой ноги с переломом обеих костей голени. Позже его наградили орденом Мужество, однако прошел год, но награду ему так и не вручили. Также военному не выплатили положенное за нее денежное поощрение.Чтобы решить данный вопрос, Юлия Жамбалова обратилась за помощью в прокуратуру Бурятии. Там провели проверку.Выяснилось, что указом президента России от 08.11.2023 года боец действительно был награжден орденом Мужества, а 29 июля этого года - медалью «Участник специальной военной операции».«Прокуратурой во взаимодействии с Главным управлением кадров Минобороны РФ приняты меры по направлению удостоверения к ордену Мужества, медали и документов к ним из штаба Восточного военного округа (г. Хабаровск) в распоряжение отделения кадров 36-й общевойсковой армии. Также установлено, что военнослужащий имеет статус ветерана боевых действий. Прокуратурой организована передача удостоверения ветерана боевых действий, удостоверений к наградам и документам к ним матери военнослужащего», - рассказали в аппарате омбудсмена.Также приказом воинской части бойцу выплатили единовременное поощрение за награждение орденом «Мужества».Фото: «Номер один»