Важно взаимодействие разных специалистов

Второй год подряд Городская больница № 4 совместно с Министерством здравоохранения Республики Бурятия собирает специалистов в области паллиативной помощи. Это одно из самых сложных направлений медицины.В Улан-Удэ состоялась научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в паллиативной медицинской помощи: врач, медицинская сестра, специалист социальной защиты». Конференция собрала более 170 врачей и средних медицинских работников в области оказания паллиативной помощи из 12 регионов: от Санкт-Петербурга и Москвы до Хабаровского края. В этот раз подключились и специалисты социальной защиты для того, чтобы комплексно работать с тяжелыми пациентами. Также в конференции приняли участие и студенты старших курсов медицинского института Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.Участники конференции обсудили актуальные вопросы повышения качества оказания паллиативной медицинской помощи в республике, проблемы и перспективы ее развития, обменялись опытом и успешными региональными практиками.Первый день конференции прошел очень насыщенно. С содержательными докладами выступили 28 спикеров в гибридном формате (очно и онлайн). Для участников провели полезные мастер-классы по уходу за маломобильными пациентами с применением технических средств. Модераторами конференции выступили: зампред правительства Республики Бурятия — министр здравоохранения Евгения Лудупова, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Дальневосточного федерального округа Николай Индеев, главный врач городской больницы № 4 Михаил Итыгилов и главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Бурятии Ирина Высоцкая. На второй день конференции состоялся круглый стол по актуальным проблемам паллиативной медицинской помощи взрослому населению.«Сегодня паллиативная помощь является важным направлением в области медицины и социальной деятельности, которое стремится улучшить качество жизни неизлечимо больных и их семей. Это достигается через предупреждение и облегчение страданий, раннее выявление и тщательную оценку, а также купирование физической, психологической и духовной боли. Сегодня у наших специалистов есть возможность обозначить все болевые точки и наметить пути совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи нашим пациентам и их родственникам», — отметила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.В 2012 году в Бурятии организована паллиативная служба, которая продолжает развиваться и улучшаться. С момента организации службы ежегодно растет число людей, нуждающихся в заботе профессионалов. В настоящее время в 30 учреждениях развернуто 264 паллиативных койки.В 2023 году более 6,6 тыс. пациентов получили паллиативное обслуживание, в 2022 году — почти 6,5 тысячи.Важно, что одним из основных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» является создание условий для того, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, несмотря на возраст и хронические заболевания. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно.Фото: Е. Белова