Общество 16.10.2024 в 12:28

Жительница Бурятии дважды отметит свой 100-летний юбилей

Из-за ошибки в документах она сможет отпраздновать его и в 2025 году
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии дважды отметит свой 100-летний юбилей

Жительница поселка Заиграево в Бурятии Анна Ильинична Пинчук накануне отметила свой вековой юбилей. Примечательно, что круглую дату юбилярша отметит дважды, с разницей в один год.

- Повод отпраздновать сотый День рождения ещё раз есть у именинницы из-за ошибки в записи актов гражданского состояния. Согласно документам, официальные поздравления Анна Ильинична будет принимать и в следующем году, - рассказали в Заиграевской газете «Вперед».

В группе района отмечают, что несмотря на возраст, трудности и жизненные испытания Анна Ильинична сохранила жизнелюбие, бодрость и оптимизм. С Днём рождения ветерана, участницу Великой Отечественной войны поздравил председатель районного Совета ветеранов Владимир Тарасов. За стойкость духа, военный и трудовой подвиг он выразил юбилярше слова благодарности и уважения.

Вчера «Номер один» сообщал еще об одной юбилярше – Елене Бубаевне Самсоновой. Она тоже отметила свой вековой юбилей, но проживает в Улан-Удэ.

Фото: скриншот видео ТГ-канала «Вперед. Заиграево»

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