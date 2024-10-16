Общество 16.10.2024 в 12:44

В Бурятии могут ликвидировать еще одну колонию

Власти района, где расположено учреждение, противятся этому
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии могут ликвидировать еще одну колонию
Власти Мухоршибирского района Бурятии обеспокоены планами УФСИНа по ликвидации лечебно-исправительного учреждения №5 в улусе Балта, где содержаться больные заключенные. Глава района Владимир Молчанов даже прервал отпуск, чтобы обсудить этот вопрос с руководителем УФСИНа по РБ Сергеем Кудряшовым.

«На сегодня у многих в районе стоит острый вопрос о ликвидации лечебного исправительного учреждения №5 в улусе Балта. Не могу оставить его без внимания.  Вчера встретился с Сергеем Кудряшовым. Обсудили этот вопрос, довел, чем это грозит для нашего населения. С нашей стороны предпринимаем все меры. С главой сельского поселения «Цолгинское» Мариной Дардаевой подготовили обращение в правительство и Народный Хурал Бурятия о содействии в положительном решении данного вопроса в нашу сторону», - рассказал глава района в соцсетях.

Чем конкретно грозит ликвидация ЛИУ №5 улусу Балта, Владимир Молчанов не рассказал. Вероятно, там работает немало местных жителей, также возможно, что учреждение отчисляет какие-то налоги в местный бюджет.

В свою очередь в УФСИНе по РБ сообщили, что «фактическая дата ликвидации исправительного учреждения еще не установлена».

Напомним, в 2015 году в Бурятии ликвидировали исправительную колонию №4 в Выдрино. Она являлась одним из градообразующих предприятий поселка с населением около 5 тысяч человек, там работали около 250 местных жителей. В конце прошлого года территорию бывшей колонии предлагали превратить в курорт.

Не исключено, что ликвидация еще одного исправительного учреждения связана с проектом строительства суперколонии в Улан-Удэ. Её сначала планировали возвести на Стеклозаводе, но затем объект было решено перенести в Энергетик. Планируется, что там будет содержатся порядка трех тысяч арестованных и заключенных, а затраты на строительство мегасооружения составят порядка 20 млрд рублей.

Фото: «Номер один»
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