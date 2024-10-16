Бурятию накроют снегопады

Синоптики Бурятии предупредили о грядущем ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра, в республике ожидается снег, ночью по северу местами сильные снегопады. Прогнозируется северо-западный ветер ночью 5-10, в отдельных районах 15-18, днем 17-22, в отдельных районах 7-12 м/с.Температура ночью будет 0, -5, местами -10, -15 градусов. Днем ожидается 0, -5, местами 0, +5.В Улан-Удэ утром и днем 17 октября прогнозируется небольшой мокрый снег, северо-западный ветер 6-11, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет -1, -3, днем около 0 градусов.Фото: «Номер один»