Общество 16.10.2024 в 13:25

Бурятию накроют снегопады

Ухудшение погоды ожидается 17 октября
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию накроют снегопады
Синоптики Бурятии предупредили о грядущем ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра, в республике ожидается снег, ночью по северу местами сильные снегопады. Прогнозируется северо-западный ветер ночью 5-10, в отдельных районах 15-18, днем 17-22, в отдельных районах 7-12 м/с.

Температура ночью будет 0, -5, местами -10, -15 градусов. Днем ожидается 0, -5, местами 0, +5.

В Улан-Удэ утром и днем 17 октября прогнозируется небольшой мокрый снег, северо-западный ветер 6-11, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет -1, -3, днем около 0 градусов.

Фото: «Номер один»
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