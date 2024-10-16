Общество 16.10.2024 в 13:39
«Розовый октябрь»
В Республиканском онкологическом диспансере до конца октября в рамках национального проекта «Здравоохранение» проходят семейные Дни открытых дверей
Текст: Валентин Соколов
В минувшую субботу в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялся День открытых дверей в рамках месяца осведомленности о раке молочной железы «Розовый октябрь». Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание в мире. Успешнее всего оно поддается лечению при раннем обнаружении.
На консультативных приемах всех желающих принимали врачи-маммологи, уролог, эндокринолог, дерматолог. Также участники могли пройти комплексную проверку организма от Центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ, получить мастер-класс по самообследованию молочных желез от врачей-маммологов. Всего мероприятие посетило более 160 человек, из которых 13 человек были направлены на дообследование.
Дорогие женщины, напомним, что в возрасте 40–75 лет раз в два года необходимо проходить маммографию. Бесплатно пройти маммографию в рамках диспансеризации можно в поликлинике, обратившись в отделение медицинской профилактики или к участковому врачу-терапевту.
Срочно обратитесь к врачу, если:
• покраснела кожа груди или на ней видны язвы;
• прощупываются уплотнения — обширные или узелковые. Возможно, легко перемещаемые под кожей;
• изменился объем двух или одной молочных желез в короткий срок — это также приводит к асимметричности груди;
• при надавливании на грудь чувствуется боль;
• происходят выделения из сосков различного цвета;
• увеличились лимфоузлы, возникает боль в подмышечной области.
Чтобы обнаружить у себя симптомы, каждый месяц необходимо проводить самообследование. Для этого грудь прощупывают, осматривают перед зеркалом с разных ракурсов.
«Сегодня мы, медицинские работники, уделяем большое внимание раннему выявлению онкологических заболеваний. Очень радует, что цифры раннего выявления у нас в республике растут. Если два года назад было 72% раннего выявления, то в этом году мы добились 80%. У 318 женщин выявлен рак молочной железы на ранней стадии за девять месяцев этого года. Есть положительная тенденция! Уважаемые земляки, призываем вас проходить диспансеризацию и профилактические осмотры на раннее выявление онкологических заболеваний. Помните, именно своевременная диагностика рака спасает жизни. Если заболевание выявлено на первой стадии, шансы на выздоровление достигают 98%», — отметила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.
В республиканском онкологическом диспансере до конца октября в рамках национального проекта «Здравоохранение» проходят Семейные дни открытых дверей. Каждую субботу октября все желающие могут записаться на прием узкого специалиста (врача-маммолога) для консультации и первичного обследования. Профилактический визит к врачу помогает на ранних стадиях выявить злокачественные новообразования. На сегодня открыта предварительная запись для взрослых на 26 октября по телефону: 437505. Если вы записались и решили не приходить, заблаговременно позвоните и отмените запись.
Одним из основных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» является создание условий для того, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, несмотря на возраст и хронические заболевания. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно.
Фото: Артем Петров
На консультативных приемах всех желающих принимали врачи-маммологи, уролог, эндокринолог, дерматолог. Также участники могли пройти комплексную проверку организма от Центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ, получить мастер-класс по самообследованию молочных желез от врачей-маммологов. Всего мероприятие посетило более 160 человек, из которых 13 человек были направлены на дообследование.
Дорогие женщины, напомним, что в возрасте 40–75 лет раз в два года необходимо проходить маммографию. Бесплатно пройти маммографию в рамках диспансеризации можно в поликлинике, обратившись в отделение медицинской профилактики или к участковому врачу-терапевту.
Срочно обратитесь к врачу, если:
• покраснела кожа груди или на ней видны язвы;
• прощупываются уплотнения — обширные или узелковые. Возможно, легко перемещаемые под кожей;
• изменился объем двух или одной молочных желез в короткий срок — это также приводит к асимметричности груди;
• при надавливании на грудь чувствуется боль;
• происходят выделения из сосков различного цвета;
• увеличились лимфоузлы, возникает боль в подмышечной области.
Чтобы обнаружить у себя симптомы, каждый месяц необходимо проводить самообследование. Для этого грудь прощупывают, осматривают перед зеркалом с разных ракурсов.
«Сегодня мы, медицинские работники, уделяем большое внимание раннему выявлению онкологических заболеваний. Очень радует, что цифры раннего выявления у нас в республике растут. Если два года назад было 72% раннего выявления, то в этом году мы добились 80%. У 318 женщин выявлен рак молочной железы на ранней стадии за девять месяцев этого года. Есть положительная тенденция! Уважаемые земляки, призываем вас проходить диспансеризацию и профилактические осмотры на раннее выявление онкологических заболеваний. Помните, именно своевременная диагностика рака спасает жизни. Если заболевание выявлено на первой стадии, шансы на выздоровление достигают 98%», — отметила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.
В республиканском онкологическом диспансере до конца октября в рамках национального проекта «Здравоохранение» проходят Семейные дни открытых дверей. Каждую субботу октября все желающие могут записаться на прием узкого специалиста (врача-маммолога) для консультации и первичного обследования. Профилактический визит к врачу помогает на ранних стадиях выявить злокачественные новообразования. На сегодня открыта предварительная запись для взрослых на 26 октября по телефону: 437505. Если вы записались и решили не приходить, заблаговременно позвоните и отмените запись.
Одним из основных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» является создание условий для того, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, несмотря на возраст и хронические заболевания. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно.
Фото: Артем Петров
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