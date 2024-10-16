В минувшую субботу в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялся День открытых дверей в рамках месяца осведомленности о раке молочной железы «Розовый октябрь». Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание в мире. Успешнее всего оно поддается лечению при раннем обнаружении.На консультативных приемах всех желающих принимали врачи­-маммологи, уролог, эндокринолог, дерматолог. Также участники могли пройти комплексную проверку организма от Центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ, получить мастер­-класс по самообследованию молочных желез от врачей­-маммологов. Всего мероприятие посетило более 160 человек, из которых 13 человек были направлены на дообследование.Дорогие женщины, напомним, что в возрасте 40–75 лет раз в два года необходимо проходить маммографию. Бесплатно пройти маммографию в рамках диспансеризации можно в поликлинике, обратившись в отделение медицинской профилактики или к участковому врачу­-терапевту.Срочно обратитесь к врачу, если:• покраснела кожа груди или на ней видны язвы;• прощупываются уплотнения — обширные или узелковые. Возможно, легко перемещаемые под кожей;• изменился объем двух или одной молочных желез в короткий срок — это также приводит к асимметричности груди;• при надавливании на грудь чувствуется боль;• происходят выделения из сосков различного цвета;• увеличились лимфоузлы, возникает боль в подмышечной области.Чтобы обнаружить у себя симптомы, каждый месяц необходимо проводить самообследование. Для этого грудь прощупывают, осматривают перед зеркалом с разных ракурсов.«Сегодня мы, медицинские работники, уделяем большое внимание раннему выявлению онкологических заболеваний. Очень радует, что цифры раннего выявления у нас в республике растут. Если два года назад было 72% раннего выявления, то в этом году мы добились 80%. У 318 женщин выявлен рак молочной железы на ранней стадии за девять месяцев этого года. Есть положительная тенденция! Уважаемые земляки, призываем вас проходить диспансеризацию и профилактические осмотры на раннее выявление онкологических заболеваний. Помните, именно своевременная диагностика рака спасает жизни. Если заболевание выявлено на первой стадии, шансы на выздоровление достигают 98%», — отметила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.В республиканском онкологическом диспансере до конца октября в рамках национального проекта «Здравоохранение» проходят Семейные дни открытых дверей. Каждую субботу октября все желающие могут записаться на прием узкого специалиста (врача-­маммолога) для консультации и первичного обследования. Профилактический визит к врачу помогает на ранних стадиях выявить злокачественные новообразования. На сегодня открыта предварительная запись для взрослых на 26 октября по телефону: 43­75­05. Если вы записались и решили не приходить, заблаговременно позвоните и отмените запись.Одним из основных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» является создание условий для того, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, несмотря на возраст и хронические заболевания. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно.Фото: Артем Петров